Nasce il Governo Meloni, ecco i ministri

ROMA (ITALPRESS) - Nasce il Governo guidato da Giorgia Meloni. Dopo il conferimento dell'incarico da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la leader di FdI ha presentato la lista dei ministri. Il giuramento sabato 22 ottobre alle 10. Luca Ciriani - Ministro dei Rapporti con il Parlamento Nello Musumeci - Ministro del Mare e del Sud Alessandra Locatelli - Ministro per le Disabilità Antonio Tajani - Ministro degli Esteri e vicepremier Matteo Piantedosi - Ministro dell'Interno Giancarlo Giorgetti - Ministro dell'Economia Matteo Salvini - Ministro delle Infrastrutture e vicepremier Giuseppe Valditara - Ministro dell'Istruzione e del Merito Gennaro Sangiuliano - Ministro della Cultura Elisabetta Casellati - Ministro delle Riforme Andrea Abodi - Ministro per lo Sport e i Giovani Eugenia Maria Roccella - Ministro della Famiglia, Natalità e Pari opportunità Carlo Nordio - Ministro della Giustizia Guido Crosetto - Ministro della Difesa Francesco Lollobrigida - Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Paolo Zangrillo - Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Maria Elvira Calderone - Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Annamaria Bernini - Ministro dell'Università Orazio Schillaci - Ministro della Salute Daniela Santanchè - Ministro del Turismo Roberto Calderoli - Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie Raffaele Fitto - Ministro degli Affari europei, Politiche di coesione territoriale e Pnrr Gilberto Pichetto Fratin - Ministro della Pubblica amministrazione Adolfo Urso - Ministro delle Imprese e made in Italy Alfredo Mantovano - Sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri - foto agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). fsc/red 21-Ott-22 18:18