Mourinho "Napoli primo, ma i favoriti a volte perdono"

ROMA (ITALPRESS) - "Sfidiamo la prima in classifica, ma abbiamo il diritto di giocare. L'opinione generale è che il Napoli sia favorito, ma a volte i favoriti perdono". Così l'allenatore della Roma Josè Mourinho presenta la sfida casalinga di domani sera contro il Napoli, nel posticipo del'11esima giornata di Serie A. Sugli elogi di Spalletti ha aggiunto:"Non penso stia bluffando. La sua è una squadra top, ma sa che non sarà facile. È mio amico, ha rispetto per me ed è lo stesso che io ho per lui. Lui è un bravissimo allenatore e io non sono scarso", ha detto il tecnico che, in conferenza stampa, ha parlato anche della sanzione Uefa per Zaniolo. "Le tre giornate di squalifica in Europa per Nicolò mi sembrano allucinanti. Anche il rosso era una punizione importante, poteva essere un giallo. Sono triste per il giocatore". Per il tecnico portoghese, Zaniolo "è in un momento della sua carriera in cui deve crescere e migliorare la sua interpretazione del gioco. Ma è cresciuto dal punto di vista emozionale. Contro la Sampdoria, è partito dalla panchina pensando alla squadra, senza essere individualista". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). spf/ari/gm/red 22-Ott-22 15:04