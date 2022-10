Appello FEduF, l'educazione finanziaria sia un diritto per i giovani

ROMA (ITALPRESS) - Il percorso verso un'adeguata diffusione dell'educazione finanziaria nel nostro Paese è ancora lungo, malgrado i numerosi studi promossi sia da soggetti istituzionali sia da soggetti privati ne confermino l'urgenza. Tuttavia, le competenze di economia non sono percepite come una priorità formativa dagli italiani: solo il 21% dei nostri connazionali le ritiene essenziali per agire in modo responsabile e fare scelte consapevoli, contro il 43% che ritiene prioritaria la formazione nell'ambito della salute per la prevenzione delle malattie; il 41% che si focalizza sulla sostenibilità per limitare l'impatto delle attività umane sull'ambiente; il 27% che si indirizza verso i temi dell'alimentazione legati alla salute e al consumo di risorse (L'approccio all'economia e il vissuto degli italiani, Ipsos per FEduF, giugno 2022). Dopo i saluti introduttivi del presidente dell'ABI Antonio Patuelli, del direttore generale dell'ABI Giovanni Sabatini, di Stefano Lucchini - presidente della FEduF, del direttore generale della DG Ordinamenti del ministero dell'Istruzione Fabrizio Manca, della direttrice del Comitato Nazionale Edufin Annamaria Lusardi e di Marcello Presicci, presidente dell'Advisory Board della Fondazione, la priorità della formazione economica delle nuove generazioni è emersa con forza durante l'incontro "La giornata dell'educazione finanziaria - Perché il risparmio parte dai giovani", moderato da Roberto Sommella - direttore di MF-Milano Finanza. L'evento ha rappresentato un'occasione di riflessione tra circa 400 studenti delle scuole secondarie di II grado e alcuni protagonisti del mondo economico - Andrea Abodi, già presidente Istituto per il Credito Sportivo - Francesca di Carrobio, amministratore delegato Hermes Italia - Cristina Catania, Senior Partner McKinsey e Massimo Lapucci, segretario generale Fondazione CRT - sul diritto dei giovani ad acquisire competenze economiche di base, nel rispetto dell'art. 47 della Costituzione. "Il dibattito di oggi concentra l'attenzione sulla indispensabile esigenza di accelerare il processo di crescita delle competenze economiche degli italiani, a partire dai più giovani e da chi, da questo punto di vista, ha più bisogno. Oggi tutto ciò diventa ancora più importante poiché le conseguenze economiche della guerra alle porte dell'Europa ci riguardano come cittadini, consumatori e risparmiatori e ci riportano bruscamente all'indietro, ai tempi della grande inflazione e della crisi energetica degli Anni Settanta del secolo scorso - commenta Stefano Lucchini, presidente della Fondazione per l'Educazione Finanziaria - Nessuno di noi da solo può contrastare gli effetti della geopolitica o i movimenti dei mercati, ma un accesso più ampio all'educazione finanziaria può aiutare a mitigarne gli effetti sulle famiglie e sul Paese: per questa ragione oggi abbiamo scelto di diffondere il nostro appello per l'educazione finanziaria, competenza sempre più centrale e diritto universale per tutti ma, in particolare, per le generazioni più giovani". Le nuove generazioni vivono oggi un momento particolarmente complesso perché si trovano ad affrontare il più grande aumento di prezzi degli ultimi quarant'anni: un alto tasso di inflazione è particolarmente dannoso per tutti ma specialmente per i più giovani perché non hanno a disposizione le risorse necessarie per far quadrare i conti nonostante l'impennata dei prezzi. "Essere in grado di gestire le proprie finanze, soprattutto in un periodo storico caratterizzato da eventi inattesi e con effetti negativi sull'economia e sul benessere delle persone, è il requisito fondamentale per vivere bene sia personalmente sia come società nel suo insieme - commenta Marcello Presicci, presidente dell'Advisory Board della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e a Risparmio - ed è per questa ragione che il dibattito sull'educazione finanziaria con le giovani generazioni diventa centrale in un'ottica di miglioramento della gestione del proprio denaro, ossia di risparmio". "La giornata dell'educazione finanziaria - Perché il risparmio parte dai giovani", è realizzata da FEduF (ABI) in collaborazione con Milano Finanza e rientra nell'ambito delle iniziative del Mese dell'Educazione finanziaria (#OttobreEdufin2022), promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria che per tutto ottobre porterà in tutta Italia eventi e iniziative dedicate alle conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali. - foto ufficio stampa FEduF - (ITALPRESS). fsc/com 24-Ott-22 16:37