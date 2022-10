Governo, Conte "Faremo un'opposizione solida e intransigente"

ROMA (ITALPRESS) - "Annuncio il voto contrario del Movimento 5 Stelle alla fiducia al Governo". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto per la fiducia. "La nostra sarà opposizione solida e puntuale, ma implacabile e intransigente", ha sottolineato. "Siamo pronti a denunciare le vostre incongruenze e inadeguatezze: la nostra opposizione non raggiungerà mai i livelli di compostezza raggiunti da lei durante la pandemia, quando disseminava scogli per farci cadere in fallo", ha ricordato rivolgendosi alla presidente del Consiglio. "Questa legge elettorale vi ha consegnato la guida delle istituzioni e del governo del Paese, ma l'intera coalizione è stata votata da un elettore su 4 degli aventi diritto: non avete la maggioranza dei cittadini", ha detto. "Le consiglierei prudenza perché la maggior parte dei cittadini non vi ha dato il mandato di promuovere un ambizioso piano di restaurazione della nostra società", ha chiosato. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- xi2/ads/red 25-Ott-22 19:03