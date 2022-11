Pd "Il Governo ritiri la norma anti rave"

ROMA (ITALPRESS) - Il Pd si schiera conto la norma anti rave party illegali varata dal Consiglio dei Ministri. "Il Governo ritiri il primo comma dell'articolo 434 bis di riforma del Codice Penale. È un gravissimo errore. I rave non c'entrano nulla con una norma simile. È la libertà dei cittadini che così viene messa in discussione", scrive sui social il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. Su Twitter il vicesegretario Giuseppe Provenzano parla di "reato liberticida, che vìola l'articolo 17 della Cost, semplicemente da ritirare. Meloni e Piantedosi mentono. Con queste pene, le intercettazioni sono consentite. Ogni manifestazione è esposta al rischio, all'arbitrio dell'autorità pubblica. No allo Stato di polizia". - foto Agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). sat/red 01-Nov-22 18:17