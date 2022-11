Meloni ai sottosegretari "Inizia un'avventura difficile"

ROMA (ITALPRESS) - A palazzo Chigi si è tenuta la cerimonia di giuramento dei sottosegretari del governo Meloni. "La parte divertente finisce qui. Adesso comincia invece quella del lavoro, della responsabilità - afferma il presidente del Consiglio - Chiaramente se siete qui c'è una ragione, vuol dire che siete all'altezza di questo compito. Immagino che sappiate che da questo momento voi non rappresentate voi stessi, non rappresentate neanche un partito, rappresentate una nazione e questo ha un enorme valore e un enorme richiamo alla responsabilità". "Questa avventura- aggiunge- sarà lunga, difficile, lunga speriamo difficile sicuro. Speriamo anche entusiasmante, lo puo' essere e lo sarà quando riusciremo a dare risposte ai problemi che i cittadini si aspettano da noi. Essere fedeli al compito che ci è stato affidato, a essere esattamente quello che abbiamo raccontato che saremmo stati. E' la ragione per la quale oggi siamo qui". -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). mgg/com 02-Nov-22 12:08