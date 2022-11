Energia, Meloni "In Europa sarà forte la voce dell'Italia"

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi sarò a Bruxelles per incontrare i vertici delle istituzioni europee. La voce dell'Italia in Europa sarà forte: siamo pronti ad affrontare le grandi questioni, a partire dalla crisi energetica, collaborando per una soluzione tempestiva ed efficace al fine di sostenere famiglie e imprese e mettere un freno alla speculazione". Così su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. - foto Agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). sat/red 03-Nov-22 10:21