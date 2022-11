Milan poco brillante, a Cremona finisce 0-0

CREMONA (ITALPRESS) - Un Milan poco brillante sbatte su Carnesecchi e non va oltre lo 0-0 sul campo di una Cremonese attenta e ben messa in campo. Preoccupante per gli uomini di Pioli la prestazione nella ripresa, al termine di una prima frazione conclusa in crescendo. Dopo un avvio lento, gli ospiti creano una buona occasione al 23' quando Messias se ne va sulla destra e mette in mezzo una palla a mezza altezza sul primo palo per Diaz, che in scivolata manda alto. Due minuti dopo, Tonali crossa dalla destra trovando liberissimo Rebic, che manca completamente l'intervento di testa da ottima posizione. Il croato prova a riscattarsi un minuto dopo quando recupera palla e verticalizza per Origi che aggira Bianchetti e va alla conclusione a tu per tu con Carnesecchi, con quest'ultimo che gli nega la gioia del gol in spaccata. Il portiere è nuovamente decisivo al 36' sull'incornata di Thiaw arrivata in seguito a un corner calciato dalla destra. L'estremo difensore si ripete poi al 40', quando sventa in tuffo un tiro improvviso dalla destra di Messias. Le parate dell'under 21 azzurro tengono a galla i grigiorossi, con le due squadre che vanno al riposo sullo 0-0. I campioni d'Italia non ripartono bene ma trovano il vantaggio all'11' con Origi, che viene però annullato per fuorigioco. Al 23', il neo entrato Leao mette una palla tagliata dalla sinistra per il taglio di Messias che sfiora trovando ancora Carnesecchi pronto alla deviazione. È l'unico lampo di una ripresa mal giocata dai rossoneri, con i cambi che non incidono e con i padroni di casa che controllano le folate offensive dei loro avversari senza troppi affanni. La sfida termina senza reti. Un pari che fa male al Milan, che si stacca a -8 dal Napoli sempre più capolista. La Cremonese rimane invece al terzultimo posto, salendo però a quota 7. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). xh9/mc/red 08-Nov-22 22:48