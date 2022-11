Immigrazione, Meloni "Dalla Francia reazione incomprensibile"

ROMA (ITALPRESS) - "Quando si parla di ritorsioni, qualcosa non funziona. Sono rimasta molto colpita dalla reazione aggressiva del governo francese, incomprensibile e ingiustificata. La nave Ocean Viking è la prima nave di una Ong che abbia mai attraccato in Francia, ha 234 migranti, questo ha generato una reazione molto dura nei confronti dell'Italia che da inizio hanno ha fatto entrare quasi 90mila migranti". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa. "L'Italia dev'essere l'unico porta di sbarco dei migranti? Questo non c'è scritto in nessun accordo. Credo che questo non sia giusto e quando si dice che l'Italia non si è comportata come uno stato responsabile; segnalo che lo stesso giorno ha fatto sbarcare 600 persone. Ora, di fronte a 234 persone, saltano le relazioni diplomatiche? Mi pare una reazione molto forte. Questo dimostra che la situazione come è stata gestita finora non si possa più gestire. Io vorrei cercare una soluzione comune, quella che ho proposto in questi giorni è la difesa dei confini esterni Ue, una missione europea", ha aggiunto. "Non credo che l'Ue deciderà di fare cose drammatiche nei confronti dell'Italia, se lo farà dovrà renderne conto ai cittadini. Credo che sia importante capire quale sia una soluzione possibile a livello europeo, noi non siamo più in grado di occuparcene da soli, bisogna trovare una sintesi. Ripeto, ho trovato i toni molto forti per la questione in se", ha aconcluso. (ITALPRESS). -foto palazzo Chigi- xb1/ads/red 11-Nov-22 11:34