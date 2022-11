In Brasile vince Russell davanti a Hamilton, Sainz e Leclerc

SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) - George Russell, al volante della Mercedes, ha vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1. Il pilota britannico ha preceduto il compagno di scuderia e connazionale Lewis Hamilton di 1"529. Terzo posto per il ferrarista Carlos Sainz, a 4"051. Quarta l'altra Ferrari di Charles Leclerc (a 8"441), quinta l'Alpine di Fernando Alonso (+9"561), sesta e settima le Red Bull con Max Verstappen (+10"056) seguito da Sergio Perez (+14"080). Ottavo il francese Esteban Ocon (Alpine, + 18"690), nona l'alfa Romeo di Valtteri Bottas (+22"552) e decima l'Aston Martin di Lance Stroll (+23"552). Per il 24enne Russel è la prima vittoria in carriera in Formula 1. "Davvero è una sensazione fantastica. Grazie al team e anche a Lewis Hamilton, che era superveloce. C'era tanta pressione: sono contento di aver portato a casa la mia prima vittoria", ha detto il vincitore del Gp di oggi. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mga/pdm/red 13-Nov-22 20:57