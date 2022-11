Fincantieri nomina Lorenza Pigozzi direttore Comunicazione di Gruppo

TRIESTE (ITALPRESS) - Fincantieri ha nominato Lorenza Pigozzi Direttore Comunicazione di Gruppo. Lorenza Pigozzi riporterà al CEO Pierroberto Folgiero e avrà la responsabilità e il coordinamento delle funzioni "Brand Communication & Group Identity", "Media Relations" e delle attività a supporto del raggiungimento dei target del piano di Sostenibilità. Lorenza Pigozzi ha maturato una lunga esperienza nell'ambito della comunicazione e delle relazioni istituzionali nel settore finanziario. Dopo aver lavorato in Lazard e Banca IMI, nel 2001 entra in Mediobanca, dove riveste numerosi ruoli fino a diventare Direttore comunicazione e relazioni istituzionali di Gruppo. All'interno del Gruppo Mediobanca è stata consigliere di amministrazione di CheBanca!, di MIS e di R&S. Fa parte del Consiglio Direttivo di UPA e del cda di Auditel. È Adjunct Professor del Master "Executive Corporate Communications" presso la Luiss Business School. "L'ingresso di Lorenza nel management team di Fincantieri consentirà di supportare il raggiungimento degli obiettivi di business del Gruppo attraverso la gestione integrata delle strategie di comunicazione multicanale - spiega Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Fincantieri -. La sua esperienza sarà fondamentale per avviare un percorso innovativo nella gestione delle sfide relative al posizionamento del Gruppo, alla percezione del brand e alle tematiche ESG". - foto ufficio stampa Fincantieri - (ITALPRESS). sat/com 14-Nov-22 21:01