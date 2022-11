Immigrazione, La Russa "Interesse nazionale va difeso"

MILANO (ITALPRESS) - "Credo che l'interesse nazionale vada difeso ciascuno con il proprio ruolo. Il presidente della Repubblica sta svolgendo benissimo il proprio ruolo, come credo i nostri ministri e il presidente del Consiglio". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine dell'inaugurazione della A52 a nord di Milano, sulle tensioni tra Italia e Francia per la questione migranti. "I toni devono essere garbati, ma la sostanza deve essere chiara: l'Italia non può essere lasciata sola a gestire il problema migratorio, non può essere l'unica nazione come terra di prima accoglienza", ha aggiunto. Alla domanda sull'efficacia della telefonata tra il capo dello Stato e il presidente francese Emmanuel Macron, La Russa ha risposto: "Credo che l'opera del presidente Mattarella sia sempre utile, ma credo anche che la fermezza del nostro governo possa e debba essere condivisa". (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- xh7/ads/red 14-Nov-22 12:35