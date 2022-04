Lavoratori precoci: non sono ancora cambiati i requisiti

IL QUESITO

Buongiorno, sono della classe 1969 ho iniziato il lavoro nel luglio del 1984 a 15 anni poi ho fatto un anno di servizio militare, ho fatto 9 anni e 6 mesi in vetreria e quindi altri lavori con turni notturni. Chiedo se posso e come devo fare e a chi mi devo rivolgere per la domanda di pensione.

Lettera firmata

Se ha iniziato a lavorare il primo luglio 1984 ed ipotizzando che da quella data ad oggi non ci siano mai state interruzioni contributive ad eccezione del periodo di servizio militare che, comunque, è coperto da contribuzione figurativa dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 2021 dovrebbero essere accreditati 1950 contributi settimanali pari a 37 anni e 6 mesi. Con questa situazione contributiva per via ordinaria la sua prima data utile di pensionamento anticipato dovrebbe cadere non prima del luglio 2027 con almeno 43 anni e un mese di contribuzione.

Ovviamente il calcolo è presuntivo perché, da qui al 2027, si spera mettano mano finalmente ad una seria riforma del sistema pensionistico che potrebbe cambiare i requisiti di accesso al pensionamento anticipato. Ci potrebbe essere un’altra possibilità “teorica”. Lei sicuramente appartiene alla categoria dei lavoratori precoci, quei lavoratori che hanno accreditato almeno un anno di contributi da lavoro effettivo (52 settimane) prima del compimento del diciannovesimo anno di età. In questo caso basterebbero, oggi, 41 anni di contribuzione, questo requisito potrebbe cambiare nei prossimi anni per effetto dell’aumento dell’aspettativa di vita.

Per i lavoratori precoci però non è sufficiente solo questa condizione contributiva. servono altri requisiti soggettivi; vale a dire essere: Lavoratore disoccupato Lavoratore che sia in stato di disoccupazione involontaria ed abbia esaurito integralmente la prestazione per la disoccupazione (Naspi) da almeno tre mesi Lavoratore invalido Riconosciuto dalle competenti commissioni con un grado pari o superiore al 74% Caregiver Lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Lavoratori addetti a lavorazioni pesanti Attività particolarmente faticose e pesanti Addetti alla linea a catena Addetti a lavoro notturno

Conducenti di veicoli adibiti a trasporto pubblico di capienza non inferiore a nove posti Lavoratori addetti da almeno 7 anni negli ultimi 10 o da sei anni negli ultimi sette a lavorazioni gravose.

Queste lavorazioni sono circa una ventina ed individuate da apposito decreto. Altre possibilità, per il momento e nel suo caso specifico, non ne vedo. Le consiglio in ogni caso, se non l’ha già fatto, di chiedere l’accredito della contribuzione figurativa per servizio militare e poi in estratto conto aggiornato per la verifica dei contributi accreditati. Per fare tutto questo può rivolgersi ad un patronato di sua fiducia.

Risponde l'esperto

Paolo Zani www.tuttoprevidenza.it

Inviate le vostre domande su fisco, lavoro, casa, previdenza a esperto@gazzettadiparma.it