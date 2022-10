Come gestire le dimissioni della portiera

Risponde l'esperto Giovanni Mazzoli Confedilizia Parma

IL QUESITO

Sono un Amministratore e in un Condominio una portiera con contratto a tempo indeterminato ed un bimbo di appena 10 mesi intende rassegnare le dimissioni perché si trasferisce in un’altra città a seguito del marito. Chiedo la procedura da seguire.

Lettera firmata

Premesso che le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino e che la Corte di Giustizia Europea (sentenza C-460/06) ha stabilito che in tale periodo è altresì inibito al datore di lavoro di prendere misure preparatorie ad un eventuale futuro licenziamento, se la Signora occupata come portiera e mamma di un bimbo di 10 mesi intende risolvere per dimissioni il rapporto di lavoro deve innanzitutto inviare all’Amministratore una lettera con indicata la data dell’ultimo giorno di lavoro e con la motivazione del suo recesso.

Trovandosi la dipendente nel periodo protetto dal licenziamento da parte del datore di lavoro, le dimissioni devono essere convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Peraltro la convalida è prevista anche se il bimbo ha un’età fino a 3 anni in caso di dimissioni della madre e/o del padre.

La lavoratrice che rassegna le dimissioni entro il prima anno di vita del figlio ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento: il Condominio pertanto, oltre alle normali competenze liquidatorie e al T.F.R., dovrà corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso e versare all’I.N.P.S. il contributo di licenziamento per la NASPI (Disoccupazione) di € 1.673,76, da ridurre in proporzione se il rapporto di lavoro ha avuto durata inferiore ai 3 anni; tale contributo è comunque dovuto indipendentemente dai requisiti contributivi della dipendente per il diritto alla NASPI.

Da ultimo, il Condominio dovrà comunicare entro 5 giorni la cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego e alla Cassa Portieri.

