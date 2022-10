Casa: le indennità accessorie per i portieri

Sono un Amministratore di Condominio. Il Condominio occupa un portiere Cat. A/4 con alloggio di servizio. Vorrei conoscere le indennità accessorie da corrispondere oltre al salario conglobato.



Lettera firmata

Risponde l'esperto Giovanni Mazzoli Consulente del lavoro (Consulente Confedilizia Parma)

Il portiere di Cat. A/4 presta la propria opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia delle parti comuni e le altre mansioni accessorie degli stabili.

A fronte delle attività materialmente svolte dal portiere, anche in riferimento alla composizione del Condominio, le indennità supplementari sono le seguenti ed i relativi importi retributivi sono consultabili nel C.C.N.L.

in vigore:

- numero vani;

- ascensori e montacarichi;

- appartamenti per esclusivo uso ufficio, ambulatorio, ecc.;

- citofono con centralino interfono;

- indennità scale oltre la 1ª;

- pulizia piani a partire dal 6° compreso;

- pulizia cortili e spazi a verde ed aree destinate ad autorimessa se superiori a 300 mq.;

- innaffiamento spazi a verde se superiori a mq. 100;

- servizio di esazione;

- conduzione caldaie (se il portiere è abilitato);

- ritiro raccomandate (con delega dei Condòmini);

- apertura e chiusura portone (se non coincidente con l’orario di lavoro):

- reperibilità (solo per portieri con alloggio);

- intervento su ascensori (se il portiere è abilitato);

- indennità per stabili con più ingressi.

Tali indennità competono solo se il portiere è chiamato a svolgere le mansioni alle stesse riferite: se, ad esempio, nel Condominio nessun appartamento è adibito ad uso ufficio, ambulatorio, ecc., la relativa indennità non compete.

Poiché le indennità sono da corrispondere ogni mese in aggiunta al salario conglobato, costituiscono retribuzione a tutti gli effetti e quindi da considerare nel calcolo della tredicesima mensilità, delle ferie e permessi e del trattamento di fine rapporto.