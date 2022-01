Biscia ferita, curata e salvata dai volontari del Rifugio Matildico - Il video

Un esemplare di Natrix Natrix aveva trovato un rifugio dove passare l'inverno ma non aveva fatto i conti con i lavori in corso in una casa di Cozzano Pineta.

Spostando alcuni pezzi di legna, gli operai l'hanno involontariamente schiacciata ferendola alla testa e al corpo e, visto

il tipo di animale, hanno pensato di chiamare i vigili del fuoco di Langhirano per prestarle soccorso.

Una "missione impossibile", ma solo all'apparenza: in loro aiuto è intervenuto il team del Rifugio Matildico che, presala in custodia, l'ha trasferita al centro veterinario dove è stata visitata e medicata e dove rimarrà ancora qualche giorno in osservazione prima di tornare libera (in un luogo più sicuro).