Cozzano, arriva l'ambulanza ma il bimbo è già nato in casa

Intervento particolare per i volontari dell’assistenza pubblica di Langhirano, che sabato sera hanno risposto alla chiamata alla centrale del 118: una donna di origine brasiliana residente a Cozzano era in travaglio e non sarebbe riuscita a raggiungere l’ospedale in tempo. L’automedica e l’ambulanza sono immediatamente accorsi sul posto: il medico ha assistito la donna nel parto in casa e una volta nato il bambino sono entrambi stati accompagnati dai militi al Maggiore di Parma.