Protezione civile a Cozzano: inaugurato il centro operativo

Un taglio del nastro significativo per la comunità di Cozzano che ha visto nascere un nuovo centro operativo di Protezione Civile e centro civico.

La nuova struttura, realizzata dal Comune di Langhirano con un contributo della Regione Emilia Romagna, è situata nella frazione tra la chiesa di San Bartolomeo e il campo sportivo ed è stata pensata con una doppia destinazione d’uso: quella di centro operativo di Protezione Civile - infatti è presente la radio che la collega al direttivo provinciale - e quella di centro civico a disposizione dell’intera comunità.

«A Cozzano mancava un luogo in cui potersi ritrovare, quindi questo spazio sarà a disposizione dei cittadini», ha spiegato con particolare soddisfazione il sindaco Giordano Bricoli nel suo discorso d’inaugurazione.

«Questo deve essere un luogo della comunità del nostro territorio. Inoltre avere una sede operativa di Protezione civile in un momento storico in cui le emergenze sono all’ordine del giorno è di grande importanza per avere un punto di riferimento in cui poter trovare quei servizi e quelle risposte che il Comune e le associazioni delegate possono offrire ai cittadini».

Un’operazione che ha visto coinvolte diverse aziende del settore edile che si sono prodigate per poter portare a termine una struttura funzionale, all’avanguardia e con i massimi confort, ma importante è stato anche il contributo diretto dei cittadini della frazione e del Cozzano Group che con il loro impegno hanno saputo far vivere questo nuovo centro.