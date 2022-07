Riapre la storica edicola in piazza Corridoni

Langhirano - Nuovo nome e nuova gestione per la storica edicola dal monumento che riapre dopo un anno di chiusura. Come da qualche giorno annuncia il cartello esposto, domani infatti si rialzeranno le saracinesche de «Il chiosco di carta», l’edicola/cartoleria di piazza Corridoni, pronta nuovamente ad accogliere i clienti per la vendita di quotidiani e riviste, ma non solo.

A dare nuova vita al servizio Roberta Chiastra, 57enne residente nella frazione di Cozzano, che l’ha acquistata e che la gestirà insieme all’amica Nadia Ronchini.

Una nuova avventura, professionale e umana, che la titolare, pronta a rimettersi in gioco, affronta con tanta emozione e un pizzico di timore tipico di ogni inizio, anche se non è nuova al lavoro con il pubblico: fino ad un paio di anni fa infatti ha gestito un'agenzia di consorzio agrario, ruolo che ha portato avanti per più di 25 anni.



«Ho deciso di iniziare questa attività per dare un servizio alla comunità – racconta la donna -. Sono emozionata per questa nuova esperienza e non nascondo un po’ di spavento, come accade sempre di fronte ad una novità, che d’altra parte mi esalta e che sicuramente mi farà crescere».

I primi giorni potrà contare sull’aiuto della precedente proprietaria, che ha dato la sua disponibilità ad affiancarla per mostrarle come funziona l’attività.

La notizia della riapertura dell’edicola è stata accolta con favore dalla comunità, che potrà contare su questo importante servizio. «Anche se è passato un anno – conclude Roberta Chiastra - la speranza è quella che presto tornino i clienti che quotidianamente venivano qui a prendere il giornale».

L’edicola sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19, mentre la domenica l'apertura sarà in base al turno.