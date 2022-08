Manca il numero minimo di alunni e l'organico: Torrechiara, prima elementare a rischio

L’anno scolastico 2022/2023 rischia di aprirsi a Torrechiara senza la classe prima. Una notizia che giunge dai genitori degli alunni attualmente iscritti, ovvero 9, e che solo da pochi giorni, precisamente il 16 agosto, hanno saputo della questione, che inevitabilmente ha suscitato non poche perplessità da parte di chi aveva scelto la scuola per il suo valore.

«I 9 bambini verranno spostati tutti a Langhirano, divisi nelle tre classi che sono già molto numerose, e a tempo pieno, cosa non richiesta visto che a Torrechiara l’orario prevede solo due rientri – racconta Linda Cerati Gelmini -. Un aspetto che oltretutto mette in difficoltà chi ha già figli che frequentano la scuola di Torrechiara, con conseguenti problemi logistici. Alcune famiglie potrebbero anche decidere quindi di spostare i figli, diminuendo ulteriormente il numero di alunni».

Se inizialmente i genitori si sono attivati con il «passaparola» nella speranza che qualche famiglia a Langhirano decidesse di iscrivere il proprio figlio nella piccola scuola, in modo da poter salvare la classe, lunedì la situazione si è complicata.

«Speravamo che raggiungendo un certo numero di bambini ci fosse la possibilità di scongiurare la chiusura, ma la dirigente scolastica ci ha comunicato che il problema è nell’organico che non è stato assegnato e questo indipendentemente dal numero di iscritti – prosegue -. A questo punto penso sia una scelta che mette a rischio l’intera scuola. Abbiamo incontrato il sindaco Giordano Bricoli e l’assessore Alessandra Brindani che stanno lavorando ad una soluzione alternativa. Speriamo di avere presto delle risposte».

M.C.P.