Oggi Bing dedica la homepage a Parma, con un'immagine del castello di Torrechiara

Oggi la home page di Bing, il motore di ricerca di Microsoft alternativo a Google, si apre con una suggestiva immagine del castello di Torrechiara, immortalato in uno scatto del fotografo parmigiano Alberto Ghizzi Panizza che esalta il rapporto tra architettura e paesaggio. Cliccando sull’indizio offerto a piè di pagina, “ Il castello che è stato il set di un film d’amore”, si raggiunge una sintetica scheda che descrive il monumentale edificio come “un maniero quattrocentesco dai tratti contemporaneamente medievali e rinascimentali. Collocato sulla cima di un colle roccioso panoramico alle porte della Val Parma, è affiancato dal piccolo borgo medievale di Torrechiara. Il maniero fa parte dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza e ha funzione difensiva, attestata da tre cerchia di mura e da quattro torri angolari, ma gli affreschi a 'grottesche' di Cesare Baglione mostrano che questa è stata anche una residenza nobiliare”. Infine si ricorda che “per la sua bellezza il castello è stato anche scelto come set del celebre film Ladyhawke, con Michelle Pfeiffer, girato nel 1985”. Il tasto Mappa permette di accedere a una carta del territorio e a ulteriori informazioni per programmare una visita.

Caratteristica di Microsoft bing è presentare ogni giorno una fotografia che, per ventiquattro ore, offre l’opportunità di constatare quanta biodiversità e ricchezza storico-artistica sia racchiusa nel mondo, a volte prendendo spunto da una ricorrenza o da un anniversario. Le immagini si possono scorrere a ritroso fino ai sette giorni precedenti, che nell’ultima settimana hanno accompagnato in un altro scenario da film, ossia il castello Tigh Mor, sul Lago Loch Achray in Scozia; sul ponte Verrazzano-Narrows brulicante di partecipanti alla maratona di New York; al museo egizio del Cairo che custodisce il sarcofago del faraone Tutankhamon proveniente dalla tomba scoperta esattamente un secolo fa; nel cielo illuminato di speranza e preghiere del festival Yi Peng a Chiang Mai, la seconda città più grande della Thailandia; in Inghilterra nel Sussex a osservare il musetto di un riccio; tra le formazioni rocciose del parco nazionale di Badlands in South Dakota per festeggiarne il 44° compleanno, fino ad approdare oggi sulle colline parmensi avvolte in un’atmosfera quasi magica, tinta con i colori dorati di questo scorcio di autunno.