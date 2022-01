Offerte di lavoro a cura di Publiedi

MANUTENTORE ELETTRICO (RIF. 59459) per azienda operante nel settore cartotecnico. La mansione prevede la manutenzione programmata e l’intervento sui guasti sulle linee di produzione, il presidio sulle linee e sui servizi generali di stabilmento. Si richiede: esperienza consolidata nella mansione, attestato PES-PAV, conoscenze meccaniche/elettroniche, gradita la conoscenza del PLC, disponibilità al lavoro su tre turni e agli straordinari in caso di necessità. Flessiblità, orientamento al lavoro di squadra e al problem solving completano il profilo.

MANUTENTORE MECCANICO (RIF. 59460) La figura ricercata si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee produttive e servizi ausiliari, smontaggio/montaggio impianti, ricerca guasti, rimessa in opera. Si richiede: esperienza consolidata nella mansione, autonomia operativa, ottima conoscenza del disegno meccanico, disponibilità al lavoro a turni e agli straordinari in caso di necessità. Dinamismo, flessibilità e orientamento al risultato completano il profilo.

CARRELLISTA (59465) Si ricerca un carrellista esperto per la conduzione di muletti di grande portata customizzati, assicurando il corretto carico e movimentazione delle merci all’interno del magazzino. Si richiede: esperienza consolidata nella mansione, patentino uso muletto in corso di validità, disponibilità al lavoro a turni, anche notturni.

MAGAZZINIERE (RIF. 59466) Il profilo ricercato si occuperà delle operazioni di carico/scarico merci, della loro movimentazione tramite carrello elevatore, della loro gestione e stoccaggio nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, qualità e igiene ambientale. Si richiede: preferibile esperienza nella mansione, patentino uso muletto in corso di validità, disponibilità al lavoro su tre turni e agli straordinari.

ADDETTA/O ALLA PRODUZIONE (RIF. 59462) per azienda cartotecnica. La mansione prevede il controllo della qualità dei prodotti, la conduzione delle macchine e la pulizia delle stesse. Si richiede: esperienza pregressa maturata in contesti produttivi, buona manualità, disponibilità al lavoro su tre turni e agli straordinari in caso di necessità, flessibilità e orientamento al lavoro di squadra.

APPRENDISTA OPERAIO/A (RIF. 59638) per azienda di produzione e stagionatura salumi, con sede in provincia di Parma. La risorsa sarà inserita nella linea di produzione e si occuperà della lavorazione delle carni fresche e delle attività connesse, come il disossamento e l’insaccamento delle carni. La figura ricercata si occuperà inoltre del magazzino svolgendo mansioni di carico/scarico merci. Si richiede: buona manualità, interesse per il settore, motivazione all’apprendimento e orientamento al lavoro di squadra.

MANUTENTORE DI STRUTTURA (RIF. 59490) per azienda operante nel settore socio – sanitario in Parma e provincia. Il/la candidato/a gestirà in maniera efficiente ed efficace la manutenzione preventiva ordinaria e straordinaria degli immobili, delle attrezzature e degli automezzi; dovrà inoltre essere in grado di utilizzare macchine semplici per il giardinaggio e lo sgombero neve. Requisiti: patente B e possibilmente D, competenze di elettronica ed idraulica, disponibilità alla reperibilità e alla flessibilità di orario con le necessità aziendali, conoscenze informatiche di base.

IT SPECIALIST (RIF. 59609) La figura ricercata avrà la responsabilità di tutti i sistemi informativi aziendali, monitorandone quotidianamente il corretto funzionamento e garantendone la corretta manutenzione, garantisce il costante supporto all’operatività dell’ufficio, del magazzino e dei sistemi di interfaccia con il cliente, partecipa attivamente ai nuovi progetti di interfacciamento con nuovi clienti/vettori/sistemi; è il contatto diretto dei clienti in caso di malfunzionamenti o problematiche IT, segue in prima persona e garantisce il corretto funzionamento dei rilasci delle nuove versioni/implementazioni, coordina tutti i consulenti ICT esterni. Si richiede: diploma o laurea tecnica, esperienza nella mansione, ottima conoscenza del sistema Windows, firewall, reti, hardware infrastrutturali, ERP. L’orientamento al problem solving, l’approccio analitico e strategico completano il profilo.

IMPIEGATA/O COMMERCIALE ITALIA (RIF. 59680) per azienda metalmeccanica, operante nella carpenteria metallica. La risorsa, rispondendo al Responsabile Commerciale, si occuperà di incrementare il fatturato aziendale attraverso l’ampliamento qualificato del pacchetto clienti e delle vendite, incrementare le vendite e la soddisfazione presso i clienti acquisiti, gestire il rapporto con il cliente dal primo contatto fino ad avvenuto pagamento, redigere la reportistica. Si richiede: laurea, esperienza – anche breve- in area commerciale, buona conoscenza della lingua inglese, disponibilità alle trasferte sul territorio nazionale, propensione alle relazioni interpersonali e al perseguimento degli obiettivi.

IMPIEGATA/O ADDETTA/O ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (RIF. 59710) Il/la candidato/a gestirà i rapporti con gli enti e i consulenti esterni addetti all’elaborazione delle paghe, si occuperà di tutte le pratiche amministrative strettamente correlate al personale, della rilevazione delle presenze, malattie, infortuni, assunzioni, cessazioni, dimissioni e dei pagamenti con home banking degli stipendi dei dipendenti. Si richiede: diploma/laurea, esperienza nella mansione, buona conoscenza degli applicativi Ms Office – in particolare Excel – e preferibilmente del gestionale Zucchetti. Disponibilità, flessibilità oraria, doti organizzative e predisposizione ai rapporti interpersonali completano il profilo.

ADDETTA/O AL CONTROLLO QUALITA’ (RIF. 59799) per azienda operante nel settore delle materie plastiche. Il/la candidato/a si occuperà del controllo qualità in linea, delle schede tecniche dei prodotti, del controllo delle materie prime in ingresso e delle prove di laboratorio. Requisiti: diploma, esperienza pregressa nella mansione maturata preferibilmente nel settore degli imballaggi o delle materie plastiche, buona conoscenza di Ms Office – in particolare di Excel –buona conoscenza della lingua inglese, autonomia operativa, orientamento al problem solving, al perseguimento degli obiettivi e al lavoro di squadra, precisione e metodicità. Si offre inquadramento commisurato all’esperienza.

ASSISTENTE AL RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE (RIF. 59796) Il/la candidato/a ideale è in possesso di una laurea triennale in Ingegneria Gestionale o Economica ed ha maturato almeno una pregressa esperienza in ruoli simili, preferibilmente in azienda strutturata di medie dimensioni. La mansione prevede: la pianificazione e la programmazione delle linee produttive in base agli ordini dei clienti, per la produzione interna e per il c/lavoro, la gestione dei ritardi produttivi, la riassegnazione della attività sulle linee, la definizione delle priorità produttive. E’ necessaria la conoscenza dei sistemi operativi Windows, del pacchetto Office – in particolare Word, Excel, Nicim, Gamma e posta elettronica. Completano il profilo un’ottima capacità di adattamento ai diversi contesti, flessibilità, ottime doti organizzative, relazionali, comunicative e l’attitudine al lavoro di squadra. Inquadramento contrattuale commisurato all’esperienza, sede di lavoro: provincia di Parma.

IMPIEGATA/O BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO (RIF. 59809) La risorsa si occuperà delle conferme e inserimento degli ordini di vendita al gestionale, dell’elaborazione delle offerte commerciali, della gestione delle spedizioni, del contatto diretto con i clienti per il customer service, del supporto allo sviluppo commerciale. Si richiede: diploma o laurea, fluente conoscenza della lingua inglese, buona padronanza degli applicativi Ms Office, disponibilità immediata. L’esperienza pregressa, anche minima, in analoga mansione costituisce titolo preferenziale. Capacità di analisi, precisione, accuratezza, orientamento al risultato e al cliente completano il profilo.

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O FILIALI E SOCIETA’ ESTERE (RIF. 59834) Il/la candidato/a ideale avrà le seguenti responsabilità: gestire la contabilità ordinaria ed elaborare i bilanci periodici e d’Esercizio delle Filiali e Società estere in collaborazione con il commercialista locale, gestire le pratiche amministrative, contabili e fiscali connesse con la società in Italia, collaborare con il Responsabile Contabilità e Bilancio nell’elaborazione del bilancio consolidato della società, monitorare la tesoreria delle Filiali e Società estere in accordo con il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, supportare il Responsabile nella gestione della fiscalità della società. Requisiti: diploma o laurea in materie economiche, esperienza consolidata in analoga mansione maturata presso società di revisione contabile, studi professionali modernamente organizzati o aziende strutturate, disponibilità a frequenti trasferte all’estero con permanenza anche di medio periodo, fluente conoscenza della lingua inglese. Doti relazionali, riservatezza, senso di responsabilità e orientamento al lavoro per obiettivi completano il profilo.

Altre posizioni aperte sono visibili al sito www.unimpiego.it nella sezione OFFERTE DI LAVORO

