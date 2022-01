Annunci di lavoro raccolti da Informagiovani Parma

I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani https://informagiovani.parma.it/informagiovani/lavoro/news-lavoro.html

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

● Educatore/educatrice

Ricerca figura di educatore/educatrice su Felino, Sala Baganza e Fidenza per servizio di sostegno scolastico con i seguenti titoli di studio:

- laurea in scienze dell'educazione, della formazione, psicologia, pedagogia, educatore professionale, tecnico dei servizi sociali, liceo delle scienze umane

● Educatore/ educatrice

Cercasi educatore/educatrice professionale per Comunità Educativa per minori (in Provincia di Parma).

Lavoro su turni

Automunito

Titoli di studio richiesti: Laurea in Scienze dell'educazione, Laurea in Scienze della Formazione, Pedagogia, Servizi Sociali

● Cercasi pizzaiolo

Cerchiamo un pizzaiolo con esperienza e una persona - anche prima esperienza - da collocare come aiuto pizzaiolo.

Orario serale al venerdì, sabato e domenica

E' richiesta per la figura di pizzaiolo esperienza nella preparazione delle pizze e nell'utilizzo dei forni elettrici.

● Youth worker/animatore sociale

La risorsa verrà inserita in Centro di Aggregazione sito in Parma e seguirà gli utenti nelle varie attività quotidiane: laboratori, attività sportive. Si occuperà altresì di organizzazione eventi e di contatto con enti locali.

Si richiede disponibilità ad un part time di 15 ore settimanali anche in fascia serale.

Ci rivolgiamo ad una persona carismatica, con comprovata esperienza in attività educative, aggregative o culturali di almeno 1 anno.

Il candidato ideale ha inoltre preferibilmente interesse per attività sportive e/o esperienza in punti di ristoro/bar

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L.903/77)

● Educatori professionali

Ricerchiamo educatori professionali per servizi di integrazione scolastica e interventi domiciliari su Parma e provincia.

Gli interessati possono inviare il proprio CV specificando il rif. EP/INTEGR.

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L.903/77)

Contratto di lavoro: Part-Time, Tempo determinato

Si richiedono:

- possesso del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o titoli equipollenti (laurea in Psicologia, Scienze Sociali...)

- esperienza anche minima nel ruolo e predisposizione alla tipologia di utenze

- disponibilità ad un contratto part time

- indispensabile possesso dell'auto

● Ricerca cameriere

Trattoria cerca cameriere/a full time e week end anche prima esperienza automunito,

La persona deve essere automunita e disposta ad arricchire la sua esperienza professionale.

● Youth worker / animatore sociale

Per spazi aggregativi e culturali siti in Parma, stiamo cercando uno YOUTH WORKER/EDUCATORE Si richiede disponibilità ad un part time di 15 ore settimanali anche in fascia serale.

Ci rivolgiamo ad una persona carismatica, con comprovata esperienza in attività educative, aggregative o culturali di almeno 3 anni svolte nell’ultimo quinquennio e una laurea Triennale o Magistrale in Materie Umanistiche.

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L.903/77)

● Fattorini automuniti

Cercasi 2 figure per fattorino AUTOMUNITO part time

Orario serale h 18.45 - 22

Tutti i giorni o solo week end

Richiesta persona seria, puntuale e cordiale con buona conoscenza di Parma.

● Consulente immobiliare

Vuoi crescere professionalmente e diventare un agente immobiliare di successo?

Nota Agenzia Immobiliare di Parma e provincia, ti offre la possibilità di entrare a far parte del loro team e intraprendere un percorso di crescita professionale.

Avrai la possibilità di imparare una professione piacevole e stimolante che ti permetta di metterti alla prova e di essere formato a 360 gradi. Il piacere di costruire e intraprendere una carriera di successo con un team affiatato disposto a insegnarti e supportarti e la possibilità di raggiungere rapidamente un compenso elevato.

Cosa offriamo?

- 6 mesi di formazione retribuita più provvigioni

- l'opportunità di imparare una professione e intraprendere una carriera di successo fin da subito

- la possibilità, dopo i primi 6 mesi, di raggiungere via via un compenso sempre più elevato commisurato alle tue competenze

E' richiesto diploma di maturità, patente di guida e mezzo proprio, anche senza esperienza.

● Educatore/educatrice

Ricerca figura di educatore/educatrice per servizio di sostegno scolastico con i seguenti titoli di studio: laurea in Scienze dell'Educazione, della Formazione, Psicologia, Pedagogia, Educatore Professionale, Tecnico dei Servizi Sociali, Liceo delle Scienze Umane.

Non è richiesta un'età specifica.