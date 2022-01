Ecco più di 20 proposte per chi cerca lavoro

I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani https://informagiovani.parma.it/informagiovani/lavoro/news-lavoro.html

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

● Società di produzione, installazione e gestione mezzi pubblicitari e impianti pubblicitari, con sede a Parma, ricerca una figura di Operaio da inserire all’interno del proprio organico. La risorsa si occuperà a partire dal magazzino, dell’installazione, montaggio e manutenzione di cartelli pubblicitari. La sede di lavoro è Parma. Tipologia di contratto e livello di inserimento saranno valutati in fase di colloquio, in base al profilo e all’esperienza maturate. Orario di lavoro: full time Si richiede manualità e capacità di utilizzare gli strumenti di lavoro. Possesso di patente cat. B Si richiede serietà e professionalità. Costituisce carattere preferenziale esperienza in ruoli analoghi.

● Per azienda nel settore commercio ricambi moto ricerchiamo una persona che si occuperà della fatturazione e bollettazione vendite, ricezione e invio materiale, nonché stoccaggio ed inserimento dati e di offrire consulenza post vendita. Costituirà titolo preferenziale la provenienza dal settore in primis RICAMBI MOTO, AUTOMOTIVE, RICAMBI AUTO, e si prenderanno in considerazione solo coloro che possiedono conoscenze specifiche nel settore motociclistico e con predisposizione al settore motori. Si offre contratto a tempo indeterminato finalizzato all'assunzione. Indispensabile la residenza a Parma e provincia. Il candidato ideale avrà maturato una ottima esperienza nella posizione richiesta in società operanti nello stesso settore o in ambito automotive. Il candidato in particolare dovrà gestire i rapporti con la clientela. Astenersi senza requisiti Si richiede - ottimo utilizzo PC, programmi excel, posta, internet, ebay - precedente esperienza nel settore - passione per il mondo delle 2-4 ruote - esperienza in vendita online e nei market places - ottima conoscenza della lingua inglese - formazione di tipo economico/tecnico

● Per il nostro negozio di calzature sito nel centro di Parma, assumiamo apprendista commessa e part-time. Offriamo possibilità di crescita professionale Si richiede: -attitudine alla moda e al lavoro in team -propensione all’ascolto dei clienti

-cura della propria persona -disponibilità anche nei weekend

● Nota azienda commerciale a Parma ricerca “ASSISTENTE ALLA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA E CONTROLLO GESTIONE”. Il candidato dovrà svolgere attività di controller, gestione contabile , gestione contratti.Offresi contratto Full time. orario di lavoro dalle 8.30 alle 18.30.Si richiede almeno formazione tecnica nel settore commerciale e logistico, conoscenza lingua inglese e voglia di apprendere e dedicarsi al lavoro;

● Studio di consulenza del lavoro ricerca TIROCINANTE per futuro inserimento stabile in Team; Le principali mansioni che dovrà apprendere saranno: - contrattualistica del lavoro, comunicazioni obbligatorie agli enti, adempimenti contributivi, front office ed elaborazione buste paga.Si richiede almeno il diploma di ragioneria o equivalente, attitudine al lavoro di gruppo. Età massima 29 anni;

● Azienda giovane e in crescita, è alla ricerca di figure commerciali da inserire sulle province di Parma, Reggio Emilia, Mantova e Piacenza. l’azienda opera nel settore delle forniture per ufficio, dell’abbigliamento da lavoro e sportivo, detergenza, DPI, delle personalizzazioni nonchè della comunicazione aziendale. Si offre ambiente giovane e dinamico, meritocratico con possibilità di crescita professionale. Il/la candidato/a ideale ha precedenti esperienze lavorative in ambito commerciale anche con provenienza da settori diversi; è puntuale, ottimista, indipendente, rispettoso/a, ha spirito imprenditoriale ed è fortemente motivato/a al raggiungimento degli obiettivi fissati. La risorsa si dovrà occupare della creazione di un nuovo portafoglio clienti muovendosi sul territorio. Sarà sua premura sviluppare nuovi contatti attraverso visite presso potenziali clienti con o senza appuntamento. l’Azienda fornirà tutti gli strumenti necessari al raggiungimento del target. Si offre contratto di collaborazione annuale con conseguente possibilità di assunzione a tempo indeterminato, incentivi economici e premi produzione ad obiettivi raggiunti.

● ANIMATORI/TRICI

Agenzia di animazione attiva da 14 anni!!possibilità di lavoro continuativo sia estate che inverno.Offriamo regolare contratto pagamento mensile!! facciamo della trasparenza il nostro credo. STAGIONE INVERNALE IN TRENTINO E PIEMONTE !!!INVECE IN ESTATE LAVORA NELLE PIU BELLE STRUTTURE DELLA ROMAGNA: MILANO MARITTIMA, CERVIA,CESENATICO,PINARELLA,LIDO DI SAVIO, LIDO DI CLASSE, CATTOLICA, RICCIONE. Tipo di contratto: assunzione a tempo determinato. Retribuzione in busta paga. Contratto a TEMPO DETERMINATO. Vitto e Alloggio. POSSIBILITA' DI FARE STAGIONE INVERNALE ED ESTIVA !!!Selezioniamo anche prima esperienza;

● Sei un perito meccanico? Vuoi crescere all'interno di un'azienda di produzione leader nel mercato? Vuoi specializzarti in un ruolo organizzativo e di pianificazione e controllo?Azienda leader nel settore dei contenitori metallici, facente parte del Gruppo Giorgio Fanti, azienda riconosciuta tra le prime nel settore dell'innovazione per il Packaging metallico e plastico da

oltre 50 anni, sviluppa il suo mercato di riferimento nel mondo della tecnologia e delle soluzioni per l'imballaggio. Il Gruppo, con sede legale in Italia, possiede 5 stabilimenti di produzione in Europa.CHI STIAMO CERCANDO

● ADDETTO JUNIOR ai Piani di Manutenzione Tecnica

da inserire nell'organico della controllata nella provincia di Parma (Montechiarugolo), la ICM Spa. La figura si occuperà della PROGRAMMAZIONE DEI PIANI di Manutenzione dei macchinari con ruolo organizzativo di pianificazione e controllo. Cerchiamo un perito meccanico che conosca il mondo macchine per la pianificazione delle manutenzioni. Nello specifico ha responsabilità nel:

• Definire insieme al responsabile gli interventi di manutenzione programmata attraverso l’inserimento di tecniche di Lean Production

• Far eseguire gli interventi di manutenzione non programmata su guasto a fronte delle richieste pervenute da ASSx, PRE, TAG, RLTx.

• Gestire il magazzino ricambi dei componenti macchina e dei componenti impianti gestiti

COSA OFFRIAMO

- Inserimento iniziale a tempo determinato con obiettivo di crescita nel ruolo e assunzione permanente

- Supporto costante ed affiancamento alla crescita

- Importante formazione iniziale

● Venditore tecnico, laureato in chimica o ingegneria

offriamo:- possibilita' di formazione;- affiancamento con chimico senior e responsabile tecnico commerciale.-gestione portafoglio in essere e sviluppo clienti; contratto full time dalle 8,30 alle 13.oo e dalle 14.00 alle 17,30; il candidato dovra' essere disponibile a viaggi su base regolare e partecipazione ai test di produzione.si richiede ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office. buone capacità relazionali e comunicative, titolo preferenziale esperienza nella vendita di lubrificanti.

● Ricerca Stagista per Ente di certificazione per l’agricoltura ricerca stagista per attività di inserimento dati, protocollazione, archivio.Previsto compenso in linea con la funzione. Richieste: Buona propensione al lavoro di squadra, familiarità con database informatici, interesse per l’agricoltura ecosostenibile, conoscenza della lingua inglese e/o tedesca.

● Per nuova apertura attività ristorativa su Parma ricerchiamo: 1 Barista La risorsa dovrà essere automunita ed aver già maturato esperienza nel settore. L'attività prevede la gestione del bar, principalmente per le colazioni, e il servizio al tavolo. Si prevede di inserire la risorsa nei primi giorni di Febbraio. Richieste: Esperienza nel settore, Automunito e Patente B.

● Per nuova apertura ristorante su Parma ricerchiamo le seguenti figure: 1 Aiuto cuoco, 1 Pizzaiolo, 1 Lavapiatti. Le risorse dovranno essere automunite ed aver già maturato esperienza nel settore. Lo staff seguirà l'apertura del ristorante prevista a Febbraio. Richieste: Esperienza nel settore, Automunito e Patente B.

● Ricerchiamo 1 addetto alle vendite anche prima esperienza, da inserire all’interno del nostro organico.Si offre formazione, affiancamento, contratto a tempo pieno. Si richiede disponibilità a lavorare in team, predisposizione al lavoro con il pubblico, determinazione.

● Ricerchiamo 1 addetto alle vendite anche prima esperienza, da inserire all’interno del nostro organico.Si offre formazione, affiancamento, contratto a tempo pieno. Si richiede disponibilità a lavorare in team, predisposizione al lavoro con il pubblico, determinazione.

● Parrucchieri seleziona personale da inserire nel proprio staff. Si cerca nr 4 profili professionale "Parrucchiere/a". Disponibili a lavorare su turni.

- nr. 2 Parrucchieri professionisti con anni di esperienza;

-nr.2 giovani con poca o senza esperienza che abbiano voglia di imparare e di lavorare. Si ricerca anche prima esperienza per occasioni di formazione professionale come Stage o tirocinio (riservato solo ai candidati con età inferiore 29 anni). Si offre formazione interna.

● Impiegato addetto back office

Si ricerca impiegate/i per il ruolo di back office. Gestioni del flusso di lavoro (inserimento ordine, supporto telefonico, organizzazione spedizioni...) rispondendo alla direzione.

Precisione e responsabilità, ottima padronanza dell'uso del PC, buona conoscenza della lingua inglese.

● Avvocati/avvocatesse, laureandi/laureande in Giurisprudenza

Studio Legale associato cerca per sede di Parma laureandi/laureande in Giurisprudenza per stage retribuito;

avvocati/avvocatesse per collaborazione professionale retribuita predetta sede.

● Ricerca personale di sala

Ristorante di Parma è alla ricerca di personale di sala da inserire nel proprio organico.

Ci rivolgiamo a candidati giovani, dinamici e motivati ad intraprendere un percorso di crescita all'interno della nostra realtà.

E' richiesta disponibilità a lavorare su turni e flessibilità oraria.

E' gradita esperienza pregressa nella mansione.

Completano il profilo buone capacità comunicative e di lavoro in team, oltre che di problem solving.

Si richiede:

Esperienza minima di 6 mesi nella mansione

Buone capacità comunicative

Predisposizione al lavoro di squadra

Problem Solving

Affidabilità

Flessibilità oraria

Proattività

Gestione dello stress

● Fotografi e fotografe anche senza esperienza

Fotografi Dal Mondo agenzia specializzata nella fotografia di turismo ed eventi sportivi, cerca ragazzi e ragazze da inserire come fotografi all'interno di villaggi turistici per la stagione estiva 2022.

Non è richiesta esperienza nel settore, ma una spiccata capacità al contatto con il pubblico.

Offriamo contratto di lavoro, vitto, alloggio e attrezzatura fotografica.

All'interno del villaggio troverai un ambiente dinamico dove ti relazionerai con gli ospiti coinvolgendoli e proponendo di realizzare le foto delle loro vacanze.

Se hai tra i 18 e i 35 anni invia la tua candidatura.

COSA FARAI:

• Fotograferai i clienti del resort, realizzando shooting in spiaggia, in piscina e sessioni fotografiche al tramonto

• Organizzerai set fotografici serali per famiglie e coppie

• Farai le foto durante gli spettacoli

• Realizzerai book fotografici dedicati ai bambini

• Venderai le foto realizzate da te e il tuo team

COSA IMPARERAI:

• A relazionarti con il pubblico sia durante le varie sessioni fotografiche che durante la vendita

• A scattare fotografie a diversi soggetti, in diverse situazioni e condizioni di luce

• Ad organizzare un book fotografico

• Ad utilizzare i mezzi per esprimere la tua creatività

• A lavorare in team, condividendo e risolvendo le diverse problematiche insieme

• A vivere in villaggio, condividendo e rispettando gli spazi con il tuo staff e quello del resort

• A gestire un punto vendita

FOTOGRAFI DAL MONDO FORNISCE:

• Vitto e alloggio

• Corredo fotografico Nikon, reflex, obiettivo e flash esterno per ogni singolo componente dello staff fotografi

• Viaggio andata e ritorno per la struttura

• Rimborso spese eventuali spostamenti per esigenze aziendali

• Divise staff fotografi

• Assicurazione RCT (responsabilità contro terzi)

RETRIBUZIONE:

L'azienda offre un contratto a tempo determinato da un minimo di tre mesi (Giugno, Luglio e Agosto) ad un massimo di cinque per la stagione estiva 2022 (possibilità di lavorare anche in inverno)

La retribuzione varia da un minimo garantito di 800 euro lordi per chi è in prima stagione, ad un massimo di 1300 lordi per i responsabili fotografi.

Il minimo garantito varia in base all'esperienza del candidato.

Sono previste anche delle provvigioni calcolate sugli obbiettivi mensili dello staff per i periodi di permanenza in struttura, che in caso di raggiungimento degli obbiettivi, verranno retribuite mensilmente.

REQUISITI RICHIESTI:

• Interesse per la fotografia,

• Predisposizione al contatto con il pubblico e buone capacità relazionali

• Predisposizione al lavoro in team

• Capacità di problem solving

• Disponibilità minima di tre mesi full-time (Giugno, Luglio e Agosto)

• Buona conoscenza di almeno una lingua straniera

• Entusiasmo e sorriso!

● ALLESTITORE PROGETTISTA

Si cerca per la sede di Parma un ALLESTITORE PROGETTISTA. Figura creativa, con buona manualità da inserire in organico a supporto della progettazione, buona doti organizzative e relazionali. Attitudine al problem solving ed autonomia completano il profilo. Requisiti richiesti: Competenze informatiche e di grafica 2D e 3D, predisposizione al lavoro dinamico e manuale.

● Barista-cameriere Noto bar del centro di Parma cerca n.e figure professionali, BARISTA E CAMERIERE, con esperienza anche minima nel settore. Disponibile a lavorare su turni durante tutta la settimana (orari diurni, pomeridiani e serali). Si ricerca persona dinamica che sappia servire e preparare pasti e bevande al banco e saper servire al tavolo e organizzare la sala.