2022: le professioni più richieste

L'emergenza Covid non sarà una parentesi, nulla sarà come prima anche nel mondo lavoro. Tutto si sta trasformando a un ritmo sempre più veloce, accelerato dai cambiamenti portati dalla pandemia e da una spinta tecnologica inarrestabile. In questi anni alcuni settori hanno vissuto veri e propri stravolgimenti e anche nel 2022, appena iniziato, non sono poche le novità che stanno rivoluzionando la domanda di profili professionali. Da un lato, i datori di lavoro che cercano di adeguare i loro piani in base all'evoluzione del quadro generale e, dall'altro, i lavoratori cercano di destreggiarsi tra le diverse opportunità e le difficoltà che presenta la nuova normalità post Covid.

Secondo una ricerca di Bain & Company il 58% dei lavoratori a livello globale ritiene che la pandemia abbia rappresentato un punto di rottura, costringendo le persone a ripensare l'equilibrio tra lavoro e vita personale. Sebbene il compenso sia ancora sul podio delle priorità della maggior parte dei lavoratori, in Italia solo un lavoratore su cinque lo classifica come il fattore principale per la scelta di un lavoro, con la flessibilità che assume un ruolo sempre più importante: per il 12% dei lavoratori italiani è già il primo motivo per scegliere un posto di lavoro. Del resto, il boom di smartworking e gig economy ha modificato in modo significativo le modalità in cui i lavoratori interagiscono con le aziende. Questi cambiamenti hanno ridotto i costi aziendali, ma hanno anche conseguenze negative per i lavoratori, in particolare sotto il profilo del livello di soddisfazione professionale e di connessione tra colleghi. Ma torniamo al mercato del lavoro e ai profili più ricercati sugli annunci di lavoro in questo inizio di 2022.



Occupazione

A dicembre il tasso di disoccupazione è sceso al 9% nel complesso (-0,1 punti su novembre) e al 26,8% tra i giovani 15-24 anni (-0,7 punti). Il tasso di disoccupazione nello stesso mese si è attestato al 5,1% in Germania e al 7% (minimo storico) nell'area euro. Stabile il numero degli occupati che sono 540mila in più rispetto a dicembre 2020. Sostanzialmente si è recuperato il livello pre-pandemia ma vi sono alcune differenze che non possono non essere sottolineate e sulle quali il governo dovrà lavorare. Gli ultimi dati Istat registrano una «sostanziale stabilità» degli occupati e degli inattivi, con una diminuzione dei disoccupati. Tra gli uomini, nell’ultimo mese dell’anno, si contano 52mila posti di lavoro in meno, con un aumento degli inattivi (+33mila). Nella componente femminile, invece, si registrano 54mila occupate in più, 40mila disoccupate in meno e una riduzione delle inattive (-29mila). Le donne occupate sono 377mila in più in un anno (+4,1%). Con il tasso di occupazione femminile che tocca il 50,5%, il più alto di sempre in Italia

I mestieri più richiesti

La ripresa del mercato del lavoro sta coincidendo con un’impennata del disequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, un problema annoso che interessa ormai tutta l’industria, con il rischio, sempre più concreto, di frenare la crescita. Emblematico è il caso delle costruzioni dove, nonostante la forte ripresa occupazionale, si fatica a reperire personale: 64mila figure introvabili in più rispetto al 2019. Più della metà (16 su 30) delle professioni con più elevata difficoltà di reperimento sono operai specializzati nell’ambito industriale (meccanici collaudatori, saldatori, falegnami, elettricisti nelle costruzioni civili, installatori di impianti di isolamento) e nell’ambito dei servizi (installatori e manutentori di apparecchiature informatiche, operai specializzati nell’installazione e riparazione di apparati di Tlc). Si cercano con il lumicino anche gli ingegneri, specie elettrotecnici. Per alcuni di questi profili il mismatch supera abbondantemente il 50% delle richieste delle imprese.

Sul podio ci sono il magazziniere, l’operaio metalmeccanico e l’infermiere. Seguiti dall’addetto al call center, l’impiegato amministrativo, l’operatore di macchine utensili, l’operatore sociosanitario, l’elettricista, lo sviluppatore Java e il saldatore a chiudere la top 10. Poi ancora l’operatore dell’industria alimentare, il system administrator, l’addetto alle macchine per la lavorazione del legno, l’operatore multiservizi nella ristorazione e l’addetto all’help desk.. Si tratta di quindici professioni molto diverse per competenze richieste, livelli di seniority e settori di appartenenza, che nel loro insieme - dall’industria alla sanità, dalla grande distribuzione all’ict - fotografano i trend in atto sul mercato del lavoro, in un momento di forte crescita dell’offerta, ma anche di difficoltà nel trovare i candidati giusti per soddisfare le esigenze delle imprese.

Professioni emergenti

Molto interessante è l'aspetto che riguarda le professioni emergenti.In generale, l’epidemia ha contribuito ad accelerare i processi di transizione digitale, ecologica e circolare che ora costituiscono l’orizzonte dello stesso Pnrr. Ciò che stiamo vivendo non è una semplice innovazione dei mezzi di produzione, ma piuttosto un cambiamento radicale del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro, che porta con sé anche un cambiamento radicale di mentalità. Basti pensare all’incidenza del digitale, che certo non si risolve solo nel lavoro da remoto ma chiama in causa intelligenza artificiale, blockchain, internet delle cose e, in genere, tutte quelle modalità di integrazione del digitale nell’esperienza del lavoro che vanno sotto il nome di “human+machine”.

In ambito tecnologico, la posizione lavorativa più in crescita nel nostro Paese (dati LinkedIn) è quella dell’ingegnere robotico, una figura professionale che si occupa della progettazione, della costruzione e del collaudo di robot. Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo un altro ingegnere, stavolta del machine learning, professionisti del settore dell'Information Technology che si concentrano sui sistemi di intelligenza artificiale. Sul gradino più basso del podio troviamo il cloud architect, capace di progettare e costruire ambienti cloud scalabili e resilienti. Restando sempre nell'orbita dello sviluppo tecnologico seguono altri profili interessanti. Cominciare dal Data engineer, l’ingegnere esperto di dati. Seguono poi il manager della sostenibilità, per supervisionare l'implementazione delle strategie di sostenibilità; sesto posto per il consulente di data management, settimi gli analisti delle risorse umane, ottavi i talent acquisition specialist, noni i software account executive e decimi gli specialisti di sicurezza informatica. Subito fuori dalla top ten dei lavori in ascesa in Italia troviamo il banker, seguito dai data scientist (esperti di big data) e dagli sviluppatori back-end, che si occupano del “dietro le quinte” di una pagina web. Nella classifica di LinkedIn troviamo anche i product manager, i clinic manager (specializzati in ambito sanitario), i consulenti di vendita al dettaglio, i business developer, i client manager, i gestori degli investimenti e gli ingegneri full stack, competenti nello sviluppo del software. Chiudono la graduatoria gli infrastructure architect, i payroll specialist (che si occupano delle buste paga), gli sviluppatori front-end, i consulenti Erp (Enterprise Resources Planning, per i software gestionali delle imprese) e, dulcis in fundo, gli addetti all'assistenza dei clienti. Sembra proprio che senza competenze informatiche si vada poco lontano, segno dell'evoluzione dei tempi.

Il settore sanitario

C'è poi un altro settore che spalanca le porte del lavoro. La sanità pubblica e privata necessita di figure non mediche, ma da qui fino al 2030 aumenteranno le difficoltà di reperire professioni specifiche, come ingegneri biomedici, bioingegneri e i tecnici per le telecomunicazioni. A dirlo lo studio promosso da EY e ManpowerGroup sull'evoluzione delle professioni non mediche nella sanità italiana.

Lo studio prevede, per il 2030, una crescita della domanda di lavoro particolarmente significativo per ingegneri biomedici e bioingegneri (+9,2%), tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica (+7,5%) e ingegneri in telecomunicazioni (+7%). Una crescita che, però, si unisce a una crescente difficoltà di reperimento delle professioni. In particolare, le difficoltà per i ruoli di ingegneri biomedici, bioingegneri e i tecnici per le telecomunicazioni crescerà oltre il 160%, mentre in forma minore coinvolgerà anche analisti e progettisti di software, tecnici programmatori e tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica.

Selezione sempre più digitale

Le trasformazioni in atto investono anche i processi di recruting: ormai da tempo i canali digitali sono diventati il principale terreno di confronto dove le grandi aziende giocano la partita della “talent attraction”, che rappresenta un’attività cruciale per garantire di alimentare gli step successivi in modo adeguato, in termini qualitativi e quantitativi. Questo richiede una gestione mirata del posizionamento aziendale sui vari social network, facendo leva su competenze non prettamente HR, tipiche di aree come il marketing e la comunicazione digitale. La digitalizzazione passerà dall’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale a supporto delle fasi iniziali di screening, con video interviste processate da algoritmi sempre più sofisticati ed “istruiti”, fondati su solidi studi comportamentali e psico-linguistici. Negli ultimi anni le grandi aziende hanno avviato delle sperimentazioni su queste soluzioni. Anche nelle fasi successive di selezione gli strumenti digitali sono ormai presenti, per supportare la valutazione delle competenze o delle attitudini. In questo senso è cruciale preparare l’intera organizzazione al passaggio da modelli gerarchici, verso reti di team agili, responsabilizzati sugli obiettivi ed autonomi nella gestione delle risorse messe loro a disposizione, in coerenza con le priorità strategiche aziendali. E lo smartworking ha impresso una forte accelerazione verso questi obiettivi.