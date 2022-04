Offerte di lavoro a cura di Publiedi

PLANT ENGINEER (RIF. 60635) per realtà operante nella progettazione di macchine e impianti per i settori farmaceutico, alimentare, beverage e packaging. La figura ricercata opererà presso l’azienda cliente, in team con altre figure interne alla stessa, coordinando le attività tra i vari dipartimenti specialistici in fase di installazione e avviamento dell’impianto, garantendo la messa in servizio, assicurando il corretto funzionamento durante tutte le fasi produttive. Requisiti: laurea o diploma ad indirizzo meccatronico o elettronico, esperienza pregressa nella mansione, conoscenza dei principali processi di generazione utilities, conoscenza dei sistemi SCADA, capacità di redigere istruzioni operative, piani di manutenzione, orientamento al lavoro di squadra.

ICT SPECIALIST (RIF. 60726) per azienda leader nel settore Oil & Gas. La risorsa risponderà direttamente al Responsabile ICT di sede e collaborerà attivamente con tutte le funzioni di sede e gli staff di cantiere, oltre che interfacciarsi con il reparto informatico della Holding. In particolare, il/la candidato/a si occuperà di implementare e gestire la sicurezza delle reti, assicurare la fruizione delle informazioni disponibili, assicurare che le attività siano condotte in accordo con le regole, i processi e gli standard aziendali. Per la parte networking, la risorsa gestirà e monitorerà il sistema di informazioni in rete risolvendo problemi ed errori, darà supporto alle problematiche HW e SW dello staff di sede e di cantiere. Si richiede: diploma o laurea ad indirizzo informatico, solida competenza in ambito Cyber Security e Network, conoscenza dei Sw e degli applicativi informatici più comuni, capacità di gestione dei pc e server (ambiente Microsoft) ed un’esperienza pregressa nel ruolo.

INGEGNERE MECCANICO/GESTIONALE NEOLAUREATO O LAUREANDO (RIF. 60503) per importante azienda metalmeccanica parmense in continua crescita. All’interno del Team Qualità, il profilo ricercato si occuperà di supportare ed implementare le varie fasi di stesura documentale, predisporre le varie fasi di lavoro, fornendo supporto operativo/gestionale all’area Qualità e Produzione. In particolare, la figura ricercata si occuperà di: utilizzare, anche a livello base, il software per il disegno 3D, predisporre i disegni numerando le quote tollerate, redigere le schede di controllo qualità, utilizzare gli strumenti di misura (quali calibro, micrometro, rugosimetro), effettuare il controllo a campione sui lotti di produzione, interagire con la Produzione. Si richiede: buona padronanza della lingua inglese, flessibilità, dinamismo e orientamento al lavoro di squadra.

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O JUNIOR (RIF. 60657) per azienda operante nel settore della produzione, lavorazione e trasformazione di materie plastiche. La figura, inserita in area amministrativa, si occuperà di prima nota, registrazione fatture attive e passive, calcolo provvigioni agenti. Si richiede: diploma in materie economiche, buone competenze informatiche, predisposizione e motivazione all’apprendimento, proattività. Sede di lavoro: provincia di Parma.

ADDETTA/O ACQUISTI E GESTIONE COMMESSE (RIF. 60644) per azienda meccanica, con sede tra Parma e Reggio Emilia. La risorsa avrà la responsabilità della gestione degli ordini e acquisti, del sollecito delle forniture, della supervisione delle commesse interagendo con la produzione e l’ufficio tecnico. Si richiede: diploma di perito meccanico, ottima conoscenza del disegno tecnico. L’esperienza pregressa in analoghe mansione costituisce un requisito gradito.

GEOMETRA/INGEGNERE CIVILE (RIF. 60321) per azienda operante nel settore dell’edilizia, con sede nelle immediate vicinanze di Parma. La mansione prevede la gestione ed organizzazione dei cantieri situati nella provincia di Parma e nelle province limitrofe, la stesura dei computi metrici e la tenuta della contabilità di cantiere. Si richiede: diploma di geometra o laurea in ingegneria civile, patente b, padronanza informatica di Ms Office, Primus e Autocad, serietà e flessibilità. L’esperienza nella mansione costituisce titolo preferenziale, ma si valutano anche giovani da formare.

ELETTRICISTA INSTALLATORE (RIF. 60442) per azienda operante nel settore dell’impiantistica elettrica civile ed industriale, con sede in provincia di Parma. La figura ricercata si occuperà dell’installazione e manutenzione degli impianti elettrici civili, industriali e fotovoltaici. L’esperienza nella mansione costituisce titolo preferenziale, ma si valutano anche candidature di giovani da formare.

TECNICO SVILUPPO SOFTWARE PLC (RIF. 60444) per azienda operante nel settore dell’automazione industriale. Si ricerca un tecnico per lo sviluppo software plc da affiancare al Responsabile Progettazione Software, disponibile ad effettuare collaudi e avviamenti presso i clienti in Italia e all’estero. Requisiti: diploma tecnico, attitudine all’apprendimento, disponibilità ad effettuare trasferte, buona conoscenza della lingua inglese. E’ gradita l’esperienza pregressa in analoga mansione.

CABLATORE QUADRI ELETTRICI (RIF. 60445) La risorsa, affiancata al Responsabile, dovrà occuparsi del cablaggio quadri elettrici e impianti bordo macchina. E’ gradita una pregressa esperienza in analoga mansione. Motivazione, orientamento al team working e flessibilità completano il profilo.

INGEGNERE (RIF. 60728) per azienda operante nel settore dei trasporti e logistica. La risorsa si occuperà di sicurezza, monitoraggio, sviluppo e digitalizzazione dei processi, controllo qualità e fornirà supporto all’ufficio operativo per quanto concerne il trasporto ferroviario. Requisiti: laurea tecnica (ingegneria meccanica o civile), buona conoscenza della lingua inglese, padronanza dei più comuni applicativi informatici, orientamento al problem solving, capacità analitiche e precisione.

IMPIEGATA/O UFFICIO APPALTI E SISTEMA GESTIONE QUALITA’ (RIF. 60730) Il profilo ricercato, a diretto riporto del Responsabile Appalti e Sistema Gestione Qualità – Ambiente, avrà le seguenti mansioni: raccolta e gestione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e dell’ulteriore documentazione prevista ex lege, interagendo in caso di necessità, direttamente con gli appaltatori, predisposizione di verbali e altra documentazione necessaria nell’ambito del ciclo dell’appalto, supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento nel costo degli appalti di lavori, servizi e forniture, redazione/revisione delle check list sulla base dei capitolati e delle procedure vigenti, svolgimento di Audit su settori interni all’azienda su soggetti terzi (appaltatori o società controllate); collaborerà, inoltre, nel monitoraggio e nell’elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi erogati, supporterà la revisione periodica dei manuali. Requisiti: laurea in ingegneria gestionale, conoscenza della normativa ISO e del Codice dei Contratti Pubblici; è gradita l’esperienza pregressa in uffici appalti pubblici o uffici gare.

MAGAZZINIERE JUNIOR ADDETTO AL PICKING (RIF. 60468) per azienda metalmeccanica. La mansione prevede il carico/scarico della merce, il picking e la preparazione degli ordini. Requisiti: abilitazione per la conduzione dei carrelli elevatori in corso di validità, flessibilità e orientamento al lavoro di squadra.

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE (RIF. 59915) per società di servizi, per la gestione della contabilità delle aziende clienti (ordinarie e semplificate), dichiarazioni fiscali, intrastat, bilanci con riclassificazione in IV direttiva Cee, consulenza alle aziende clienti. Si richiede: diploma o laurea in materie economiche, consolidata esperienza nella mansione maturata presso studi professionali o associazioni di categoria, autonomia operativa, orientamento al lavoro di squadra. Costituisce titolo professionale la conoscenza del gestionale Ago Zucchetti.

TORNITORE CNC (RIF. 60547) per azienda metalmeccanica, con sede a Parma. La risorsa gestirà il tornio CNC con programmazione in autoapprendimento e si occuperà della programmazione a bordo macchina, del piazzamento in macchina e del controllo qualità. Si richiede: capacità di lettura del disegno meccanico, conoscenze tecniche degli strumenti di misura quali calibri, micrometri e alesametri. L’esperienza in analoga mansione, svolta preferibilmente in officine meccaniche, costituisce un requisito gradito, ma si valutano anche giovani da formare. Flessibilità, versatilità nell’organizzazione del lavoro e la disponibilità agli straordinari completano il profilo.

OPERATORI GENERICI E SPECIALIZZATI (RIF. 60537) per azienda edile, operante in ambito infrastrutturale, per cantieri stradali su Parma e province limitrofi. Si richiede: ottima manualità, capacità di utilizzo degli utensili, attrezzi e strumenti di lavoro, flessibilità, precisione e serietà.

