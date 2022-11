Annunci di lavoro: opportunità da non farsi scappare

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

● Programmatore CNC con utilizzo CAD 3D per ufficio tecnico

La risorsa verrà insierita all'interno dell'ufficio tecnico. Le principali mansioni saranno quelle di disegnare e realizzare programmi per la produzione di stampi per varie tipologie di stampaggio, partendo dal modello matematico fino al controllo qualità. Requisiti richiesti: Diploma di Istituto tecnico (preferibilmente ad indirizzo meccanico). Età compresa tra i 18 e i 30 anni (preferibilmente). Capacità di lettura e realizzazione del disegno meccanico. Breve esperienza nel ruolo (facoltativo).

● Responsabile vendite ITALIA di prodotti serigrafici tessili e inchiostri.

AZIENDA SETTORE METALMECCANICO INDUSTRIA RICERCA Responsabile vendite Si richiede la disponibilità a trasferte settimanali continuative, conoscenze chimiche dei prodotti commercializzati e fluente inglese. Il settore è il metalmeccanico industriale.

● Tecnico Informatico.

Per sede di Parma un Tecnico Informatico. La figura dovrà svolgere le seguenti attività: - Servizio di HelpDesk su sistemi informatici aziendali (hardware e software) sia per i CED sia per le postazioni operative (gestione dei sistemi operativi, strumenti di sicurezza, applicazioni, server, sistemi di posta elettronica, laptop, desktop, software e hardware); supportare la rete aziendale; assistenza, troubleshooting e gestione di tutti i problemi informatici emergenti dalle varie unità periferiche che sono collegate ai 2 CED principali; ciclicamente gestire i versionamenti dei sistemi operativi (e licenze associate) degli ambienti di produzione su cui girano diverse applicazioni di business. Richiesta attitudine spiccata verso il “problem solving”, predisposizione all’interazione personale, motivazione alla crescita e formazione personale. Altri requisiti: diploma di maturità, esperienza minima di n.2 anni e/o formazione di n.450 ore in ambito HelpDesk, conoscenza base lingua inglese e patente di tipo B. Inquadramento: CCNL Metalmeccanico Industria - 14 mensilità, premio di produzione, 39H/settimanali, flessibilità orario di entrata e buoni pasto.

● Metalmeccanico

Si cerca un Tornitore-Fresatore per macchine CNC, capacità di lettura del disegno tecnico

Impegno lavorativo Full Time. Ore 08.00 -12.30 14.00-17.30 Richieste E’ gradita l’esperienza lavorativa su CNC

● Assicurazione Qualità settore Medical Device ed affini

ATTIVITÀ PREVISTE: Supporto in Assicurazione Qualità per schemi di certificazione ISO 9001:2015, ISO 22716:2008, ISO 13485: 2016 presso sia presso lo studio di consulenza, che in remoto o presso il Cliente se richiesto. Supporto documentale medical device e cosmetici in ambiti quali /R&D/Marketing/Commerciale/Legale e Direzione per questioni tecniche/regolatorie Revisione labelling e supporto claim. Svolgimento audit interni e supporto audit di terza parte. Aggiornamento Fascicolo Tecnico in ambito medical device, quali analisi di rischio ed altri documenti legati ai requisiti richiesti dal Regolamento Eu 745/2017. Interfaccia con Agenzie Regolatorie con necessità di continui scambi tecnico-scientifici e allineamenti di progetto. Studio approfondito della normativa e delle linee guida della Commissione Europea per la corretta interpretazione dei nuovi requisiti e a supporto di nuovi progetti.

SKILLS RICHIESTE:

- laurea in discipline Tecnico-Scientifiche(Farmacia o CTF)

- approfondimento tematiche Certificazione ISO e tematiche regolatorie in ambito medical device (MDR).

- gradita esperienza di 3-5 anni in aziende del settore medicale, se senza esperienza previsto periodo affiancamento.

- conoscenza dei regolamenti del settore medicale

- conoscenza redazione completa di fascicoli tecnici

- padronanza della lingua inglese

- La conoscenza di altri quadri normativi come Food e Cosmetico

- Qualifica auditor prima parte gradita e richiesta.

- Automuniti e disponibili a trasferte giornaliere

● IMPIEGATA/O CONTABILE ESPERTA/O

Cercasi IMPIEGATA esperta da inserire in ufficio (gestione banche, ordini, preventivi, fatturazione attiva). La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità.

● Addetto/a compilazione dichiarazione dei redditi

Selezione personale a tempo determinato per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli730/2023). Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria superiore preferibilmente in materie tecnico amministrative o laurea in materie economiche o giuridiche e conoscenze informatiche di base.

ANNUNCI AGENZIA PER IL LAVORO

● GiGroup

FIDSA - ADDETTO/ADDETTA AL CONFEZIONAMENTO GiGroup ricerca per Azienda cliente ADDETTO/ADDETTA AL CONFEZIONAMENTO La risorsa lavorerà su macchinari automatizzati tecnologicamente all'avanguardia e in particolare si occuperà di confezionamento, controllo del funzionamento delle macchine confezionatrici, imballaggio e controllo visivo del prodotto finale Si richiede preferibile pregressa esperienza nella mansione o in contesti produttivi, buone capacità manuali, disponibilità a turni, anche notturni e ciclo continuo Offerta Contrattuale - Orario di lavoro: full time su turni a ciclo continuo - Durata contratto: contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe Luogo di lavoro: FIdenza (PR)

COLRE - MAGAZZINIERE GiGroup ricerca per Azienda cliente MAGAZZINIERE La risorsa opererà nel magazzino logistico di una importante azienda operante nel settore alimentare e si occuperà di carico e scarico merce, trasporto e stockaggio. Si richiede preferibile pregressa esperienza nella mansione, buone capacità manuali, disponibilità a turno notturno, preferibile ma non essenziale patentino per l’utilizzo del carrello elevatore Offerta Contrattuale - Orario di lavoro: full time su turni notturni - Durata contratto: contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe Luogo di lavoro: Langhirano (PR)

SMLGI - CARRELLISTA La risorsa sarà inserita all’interno dei magazzini situati sulla provincia di Parma per conto di importante azienda cliente del settore logistico. Si occuperà della movimentazione della merce attraverso l’utilizzo del carrello elevatore, carico/scarico, picking e stoccaggio della merce. E’ richiesta esperienza nell'utilizzo del carrello elevatore, possesso dell'attestato per la conduzione del carrello elevatore secondo l'ASR del 2012 in corso di validità, dinamicità e flessibilità. Disponibilità a lavorare su orario spezzato sulla giornata o sui tre turni dal lunedì al venerdì, con disponibilità al sabato. Offriamo contratto full time a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe. Luogo di lavoro: Parma e provincia

SMWIT - ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO La risorsa verrà inserita in un contesto multinazionale e avrà la possibilità di partecipare alla produzione di componenti meccanici che verranno installati in alcuni dei più prestigiosi edifici di tutto il mondo e confrontarsi con progetti e lavorazioni in costante sviluppo tecnologico Le figure ricercate verranno inserite nel comparto produttivo dedicato all’assemblaggio di pezzi e componenti meccanici. Si richiede pregressa esperienza nella mansione maturata presso aziende produttive (meccaniche o metalmeccaniche), dimestichezza con l’utilizzo di avvitatori, cacciaviti, trapani e strumenti di officina, ottima manualità. Disponibilità a lavorare su 3 turni dal lunedi al venerdì, con disponibilità al sabato. Offriamo contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe. Contratto collettivo Metalmeccanica industria, 14 mensilità, integrativo aziendale, premi di produzione, ticket mensa e welfare Sede di lavoro: Colorno (Parma)

PAREV - OPERAIO/A ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO Gi Group, prima Agenzia per il Lavoro Italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale e più di 1800 professionisti nel settore delle Risorse Umane RICERCA per azienda alimentare con marchio italiano OPERAIO/A ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO La risorsa lavorerà su macchinari automatizzati tecnologicamente all'avanguardia e in particolare si occuperà di: - Confezionamento - Imballaggio - Controllo del funzionamento delle macchine confezionatrici - Imballaggio e controllo visivo del prodotto finale Requisiti - Esperienza anche minima in contesti produttivi, preferibilmente nel settore alimentare - Disponibilità a lavorare su tre turni a ciclo continuo - Flessibilità oraria - Automunito (il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi, pertanto è necessaria l'auto e/o lo scooter) Competenze Trasversali (o Soft Skills o Personal Skills) - Precisione - Attenzione ai dettagli - Orientamento al Risultato Offerta Contrattuale Si offre CCNL Commercio e Terziario Livello in Somministrazione a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di successiva proroga; l'orario è full-time su turni a ciclo continuo dal lunedì alla domenica. Luogo di lavoro: Parma (PR) Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding.it ) la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il nostro Gruppo è attivo nei seguenti campi: lavoro temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, Formazione, Outsourcing, supporto alla ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 6000 persone. I valori che ci contraddistinguono: attenzione, passione, apprendimento continuo e innovazione, collaborazione, sostenibilità, responsabilità.

● Adecco Casalmaggiore

Operai metalmeccanici (ciclo continuo e contratto diretto a tempo indeterminato), 2 montatori elettro-meccanici, 2 montatori meccanici, 2 operai settore legno per aziende in zona San Giovanni in Croce (CR), Bozzolo (MN), Casalmaggiore (CR), Commessaggio (MN), Gazzuolo/Marcaria (MN) Viadana (MN) e Dosolo (MN); è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive /o montatori e disponibilità ai 2/3 turni/orario spezzato/ciclo continuo; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

2 Operai addetti al confezionamento per azienda manifatturiera in zona Casalmaggiore (CR) è richiesta esperienza pregressa in produzione; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

1 Operai addetto alla conduzione impianti settore legno per azienda manifatturiera in zona Casalmaggiore (CR) è richiesta esperienza pregressa come addetti alla conduzione di impianti e alla gestione di 1-2 risorse e disponibilità ai 3 turni con straordinari il sabato; è molto gradito il possesso del patentino del carrello elevatore; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

1 Addetto alla conduzione impianti settore chimico per azienda in zona Casalmaggiore (CR) è richiesta esperienza pregressa come addetti alla conduzione di impianti e disponibilità all’orario spezzato; è molto gradito il possesso del patentino del carrello elevatore; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

2 Operai generici su linee produttive per azienda manifatturiera in zona Piadena (CR) e Sabbioneta (MN) è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive e disponibilità ai 3 turni e ciclo continuo; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

2 Carrellisti per azienda manifatturiera in zona Piadena (CR) è richiesta esperienza pregressa su carrello elevatore frontale, disponibilità ai 3 turni e ciclo continuo e possesso del patentino del muletto; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

2 Idraulici per aziende in zona Commessaggio (MN) e Bozzolo (MN) si richiede minima esperienza sul ruolo o titolo di studio inerente (ad indirizzo idraulico, elettrico, meccanico), disponibilità ad orario spezzato; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

1 Posatore di serramenti per azienda in zona Casalmaggiore (CR); si richiede minima esperienza sul ruolo; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

1 Addetto alla lavorazione del marmo per azienda in zona San Giovanni in Croce (CR); si richiede minima esperienza sul ruolo e disponibilità a lavorare su orario spezzato; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

4 Carrellisti/magazzinieri con patentino per importanti aziende clienti site a Viadana (MN), Sabbioneta (MN), Gazzuolo (MN); è richiesta esperienza consolidata nell’utilizzo del carrello elevatore frontale e/o laterale e/o di carrelli da 50-80 quintali; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

2 Addetti alla raccolta rifiuti per la zona di Cremona-San Giovanni in Croce; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

2 Operai metalmeccanici e/o Chimici per aziende della zona di Viadana (MN) e San Giovanni in croce (CR); La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n.68 del 12 marzo 1999: collocamento mirato delle categorie protette; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

1 Montatore/assemblatore settore mobili per aziende in zona Marcaria; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

2 Responsabili di reparto produttivo per importante azienda cliente del settore manifatturiero sita in zona Casalmaggiore (CR); si richiede esperienza pluriennale sul ruolo; si richiede disponibilità a straordinari e/o turnazione diurna e/o reperibilità; si offre contratto a tempo indeterminato diretto con l’azienda cliente

2 Autisti patente C per aziende clienti site a Viadana (MN); è richiesta minima esperienza con la patente C e possesso CQC; viaggi in giornata; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

2 Autisti patente CE (guida di autotreno) per importanti aziende clienti del settore trasporti site a Viadana (MN); è richiesta minima esperienza con la patente E (su bilico o autotreno) e possesso CQC e scheda tachigrafica; si richiede disponibilità a 3-4 pernotti al mese; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

1 Piegatore lamiera e un addetto al taglio laser per azienda cliente della zona di Casalmaggiore (MN) si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

1 Manutentore meccanico per importante azienda manifatturiera della zona di Casalmaggiore; si richiede esperienza consolidata sul ruolo; si offre contratto a tempo indeterminato diretto con l’azienda cliente

1 Impiegato back office finanziario/assicurativo per azienda cliente di Cremona; è richiesto diploma e/o Laurea e buona conoscenza del Pacchetto Office; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

2 Disegnatori/progettisti meccanici per aziende clienti del settore metalmeccanico site in zona San Giovanni in Croce (CR), Sabbioneta (MN) e Gazzuolo (Mn); è richiesto diploma ad indirizzo tecnico e/o meccanico e conoscenza di programmi di disegno 3D; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

1 Senior Data Analist/Scientist per importante azienda di Viadana (MN); si richiede esperienza pregressa sul ruolo e conoscenza dell’inglese. Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda

1 Impiegato contabilità generale per studio commercialista in zona Casalmaggiore (CR) si richiede minima esperienza pregressa sul ruolo o diploma di ragioneria; Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda

1 Contabile esperto per importante azienda cliente di Viadana (MN); si richiede esperienza pregressa sul ruolo di almeno 5 anni e padronanza della lingua inglese; Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda

1 Impiegato settore logistica/trasporti per azienda di trasporti sita in zona Bozzolo (MN) si richiede minima esperienza pregressa sul ruolo o in ambito amministrativo e diploma di scuola superiore; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

1 Impiegato commerciale addetto alla gestione ordini per azienda sita in zona Piadena (CR) si richiede esperienza pregressa sul ruolo e diploma di scuola superiore; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

1 Impiegato commerciale Italia per azienda metalmeccanica sita in zona Bozzolo (MN) si richiede esperienza pregressa sul ruolo e diploma di scuola superiore; si offre contratto in sostituzione maternità della durata di max 9 mesi

1 Impiegato paghe e amministrazione del personale per azienda metalmeccanica sita in zona Bozzolo (MN) si richiede esperienza pregressa sul ruolo e diploma di scuola superiore; si offre contratto in sostituzione maternità della durata di max 9 mesi

1 Responsabile di magazzino per azienda di Sabbioneta (MN) si richiede esperienza pregressa sul ruolo e patentino del muletto; Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda

2 Infermieri professionali per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN) e Marcaria (MN) e Viadana (MN); si richiede titolo di studio inerente, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

4 OSS/ASA per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN), Marcaria (MN) e Viadana (MN); si richiede attestato OSS/ASA, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

1 Tirocinante data entry per implementazione sistema gestionale SAP per importante azienda in zona Viadana (MN); si richiede diploma di scuola superiore, buona conoscenza del Pacchetto Office e disponibilità fulltime per 4 mesi; si offre rimborso di 500€