Controlli sui posti di lavoro a Lesignano: una sola irregolarità riscontrata

Giovedì i carabinieri di Parma con la collaborazione del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato dei controlli a diversi esercizi commerciali, a Lesignano de’ Bagni, per la verifica delle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. Al termine dei quasi tutti i locali sono risultati in regola con la normativa. Solo in uno caso sono state elevate delle sanzioni penali ed amministrative per un importo totale di 2.500 euro. Il titolare del locale è stato denunciato per la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e sanzionato appunto con 2.500 euro per aver ammesso al lavoro un soggetto non regolarmente assunto.

I controlli, agli esercizi commerciali ed ai cantieri edili, proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia e mirano a garantire il rispetto della legalità sui luoghi di lavoro, ancora troppo sovente scenari di incidenti.