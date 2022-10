Tari, bolletta scontata per le famiglie in difficoltà

Lesignano Un fondo per aiutare le categorie più fragili, con agevolazioni che permetteranno di abbattere la bolletta Tari 2022. Il consiglio comunale di Lesignano ha infatti destinato un fondo per garantire un sostegno a favore di categorie di cittadini in condizioni di conclamata fragilità. Un’agevolazione che si traduce in una riduzione dei 2/3 della tariffa Tari fissa e variabile alle utenze domestiche in possesso di un Isee non superiore ad 10.632,94 euro.

La riduzione sarà applicata dopo la presentazione di una relazione dell’assistente sociale responsabile del caso - che prevede la presentazione di documentazione aggiuntiva che attesti la conclamata fragilità -, a cui dovrà essere allegata l’attestazione Isee in corso di validità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La richiesta, reperibile sul sito del comune, e la relativa documentazione dovranno essere presentati entro il 30 settembre.

Per informazioni e per la presentazione della domanda, è possibile contattare lo Sportello sociale dell’Unione Montana Appennino Parma est, dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13, previo appuntamento telefonico: 0521.354152; email francesca.dotti@unionemontanaparmaest.it. E' possibile anche contattare: l’assistente sociale Giorgia Vaccari nelle giornate di sportello del Comune di Lesignano Bagni: mercoledì dalle 9,30 alle 12 o al pomeriggio del lunedì e del giovedì all’Unione Montana dopo appuntamento telefonico: 377/7801436; assistente sociale Loredana Noto nelle giornate di sportello del Comune, il venerdì dalle 9,30 alle 12 o al pomeriggio del lunedì e del giovedì all’Unione Montana, previo appuntamento telefonico: 348/0716130.

M.C.P.