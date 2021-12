Ma anche i genitori sono abbandonati

Buongiorno direttore,

rispondo alla lettera pubblicata ieri dal signor Franco Poli. Spesso e volentieri è molto facile (e molto consueto) diventare giudici in merito a un milione di situazioni e casistiche. Siamo tutti molto bravi e sempre pronti ad emettere spicciole «sentenze» su tanti argomenti.

Ma è molto facile, seduti comodamente sul divano di casa propria, in situazioni di «monotona» tranquillità di vita, liquidare certe problematiche con frasi del tipo «bonaria scelta di non contrastare i comportamenti dei ragazzi», «il genitore preferisce tenere il pargolo a casa» o ancora meglio «a volte una tirata di orecchie basta e avanza».

E invece, prima di parlare, bisognerebbe avere, almeno, una conoscenza a 360° della situazione su cui si sta argomentando, e, comunque, anche dopo averne avuto una panoramica completa, si farebbe sempre più bella figura a stare zitti.

Cosa ne sa lei signor Poli di cosa ha fatto e sta continuando a fare un genitore per impedire o fermare i comportamenti sbagliati di un figlio, cosa ne sa degli appelli, delle disperate richieste di aiuto che quel genitore ha rivolto a tutte le istituzioni possibili, ma che non hanno sortito alcuna risposta in merito, cosa ne sa delle emozioni, delle ansie, della tristezza, del senso di impotenza, della delusione, della sofferenza, della paura (perchè mi creda che c'è anche quella) che dilania il cuore di un genitore? Lei non pensa che, se molto semplicisticamente, bastasse una tirata di orecchie, quel genitore l'avrebbe già data da un pezzo? E allora, dovremmo tutti, nessuno escluso, riflettere seriamente sul fatto che non sempre ci sono storie e realtà nella vita di altre persone che si risolvono con le classiche chiacchiere da bar.

Ci sono tante persone intorno a noi, che magari condividono la nostra vita gomito a gomito con noi, ma di cui non sappiamo nulla di personale e intimo che, molto spesso, non hanno bisogno di essere anche giudicate impietosamente, ma alle quali basterebbe un abbraccio dato col cuore o un sorriso spontaneo a portare un piccolo spiraglio di luce in una vita che non ha fatto loro nessuno sconto, nonostante abbiamo investito tanti anni, tanto impegno, tanto amore nel crescere un figlio che, purtroppo, non ha saputo prendere a piene mani quello che gli è stato donato.

Stefania Pizzarotti

Parma, 12 dicembre