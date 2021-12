Baganzola, problemi al semaforo

Signor direttore,

mi permetto di segnalare uno dei tanti disservizi che subisce Baganzola. Oltre ai disagi e danni economici causati dall'incidente che ci ha privato di raggiungere la città senza che da parte del comune venga almeno accennato ad un minimo di rimborso (sotto qualsiasi forma) per i cittadini di Baganzola (tasse sui rifiuti e/o altri contributi che paghiamo) vorrei segnalare la pericolosità dell'unico semaforo su strada Baganzola:

1) Periodicamente la chiamata per l'attraversamento pedonale non funziona, con tempi lunghi per la riparazione;

2) prima della chiamata per l'attraversamento, il semaforo rimane verde creando pericolo per l'attraversamento dei pedoni quando come detto il semaforo non funziona, basterebbe che il semaforo anziché verde rimanesse giallo segnalando un pericolo.

3) succede abbastanza spesso che in prossimità del semaforo, anche se c'è la striscia bianca continua, che automobilisti sorpassino a velocità elevata creando pericolosità anche per i pedoni sul marciapiedi, a questo proposito vorrei segnalare, come già esiste in altri comuni, il metodo per non lasciare impuniti chi non rispetta questi semplici regolamenti stradali:

Basterebbe (credo che siano già predisposti e mai utilizzati) mettere dei sensori di velocità un centinaio di metri prima facendo scattare il roso del semaforo a chi supera i limiti e piazzare una telecamera per «beccare» i furbetti.