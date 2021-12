Green pass scaduto, ma funziona: perché?

Gentile direttore,

le chiedo un po' di spazio per porre un quesito a chiunque saprà rispondermi.

Sono vaccinata con terza dose dal 13 novembre e il giorno successivo (data la mia assai scarsa confidenza con l'informatica) mi sono recata in farmacia per farmi stampare il nuovo green pass.

Su consiglio della farmacista ho conservato anche il vecchio perché «non si sa mai... se dimentica a casa il nuovo questo ha validità comunque di 9 mesi dopo la seconda somministrazione».

Bene... avendo io ricevuto la seconda dose il 9 marzo mi aspettavo che il 9 dicembre esaurisse la sua validità e invece... entrando in un impianto sportivo che frequento tutti giorni presento per errore il vecchio e scopro con grande sorpresa mia e dell'istruttore addetto al controllo che il 12 dicembre è ancora perfettamente valido.

Mi chiedo: ma questo non incentiva le persone disoneste a un commercio di green pass? E soprattutto chiedo a qualcuno che sappia rispondere: perché accade ciò?