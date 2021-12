Egregio direttore,

un breve ricordo di un Natale di tanti anni fa.

Era Natale, la neve scendeva dal cielo silenziosa, gente infreddolita camminava verso la chiesa. Nel presepe vicino all'altare dentro la stalla nella culla di paglia il bambino Gesù sorrideva al fanciullo malvestito che pregava. Dal campanile si udì suonar mezzogiorno a casa del fanciullo sulla collina tutta la famiglia era riunita. Sopra la tavola tra piatti di pasta scondita una polenta fumante era in attesa.

Sotto il misero alberello il dono più bello una palla di pezza colorata che il fanciullo in silenzio contemplava. Sul far della sera al tepore del camino tra le braccia della mamma il fanciullo felice si assopiva.

Aldo Emiliani

Mulazzano, 22 dicembre