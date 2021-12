La bolletta arriva già scaduta

Gentile direttore,

desidero far arrivare alla signora Donatella Barigazzi (lettera «Rifiuti e Iren che incubo») tutta la mia solidarietà: non è l'unica ad avere ricevuto da Iren una bolletta già scaduta. Speriamo che questi pochi giorni di ritardo causati da Iren non si traducano in un balzello di fine anno sotto mentite spoglie.

In conclusione, gentile signora, le suggerirei di fare le sue opportune valutazioni, perché se per i rifiuti si è costretti a inghiottire il rospo, almeno per gli altri servizi in regime di libero mercato si possono sempre scegliere altri fornitori.

Antonio Paganelli

Parma, 23 dicembre