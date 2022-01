Le vaccinazioni e la risposta dell’Ausl

Gentile direttore,

a riscontro della lettera in cui il signor Mauro Valla lamenta carenza di informazioni e di supporto per chi si deve vaccinare, si precisa che allo stesso è stata data risposta il medesimo giorno (23 dicembre) in cui si è rivolto all’Azienda Usl tramite la pagina Facebook aziendale.

Alla replica serale, al signor Valla è stata data una seconda risposta sempre sullo stesso canale social aziendale la mattina del giorno successivo (24 dicembre). A quanto risulta, il signor Valla ha già saputo che la suocera verrà vaccinata l’8 gennaio prossimo.

Si coglie l’occasione per assicurare che le vaccinazioni domiciliari per la 3° dose booster sono già state avviate sin dalla metà del mese di Dicembre e che esse vengono calendarizzate secondo criteri di afferenza logistica degli assistiti in base al quartiere cittadino di residenza, per consentire la corretta esecuzione del maggior numero di vaccinazioni possibili per ogni seduta vaccinale.

Ufficio stampa, comunicazione e rapporti con l’utenza dell’Azienda Usl di Parma

Parma, 31 dicembre