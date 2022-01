Odissea alle Poste di via Montebello

Gentile direttore,

vorrei segnalare una situazione che merita certamente qualche attenzione da parta del responsabile della filiale. Oggi, mercoledì 29 dicembre, mi sono recato alle 12.54 esatte all’Ufficio postale di via Montebello e ne sono uscito alle 15,51. Dovevo solo pagare un modello F24 e una bolletta Iren: per farlo sono state necessarie praticamente tre ore. Tutto questo perché su 10 sportelli solo tre erano attivi. Siamo in un periodo in cui bisognerebbe evitare assembramenti e lunghe permanenze in locali chiusi: quanto è successo non risponde certamente a queste raccomandazioni. Auspico che vengano presi idonei provvedimenti, perché tre ore sono tante e, a mio avviso, non sono tollerabili.