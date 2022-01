Come si accarezza un cane

Gentile direttore,

proprio ieri una signora mi ha telefonato e, senza nemmeno presentarsi, perentoriamente mi ha detto: « Perché non scrive come ci si deve comportare quando si incontra per strada un cane con padrone? Ci sono persone che, senza nemmeno chiedere il permesso, accarezzano il mio cane anche insistentemente. Devo sempre stare attenta che Sissi non si rivolti contro e, le confesso, sono arcistufa»!

Ho allora cercato di calmare la mia interlocutrice dicendole che la maggior parte delle persone non sanno come ci si deve comportare quando si vuole fare un complimento a un cane che non si conosce. Le ho anche detto che quando passeggiavo per il centro con la mia piccola cagnolina (un Fila Brasileiro di 52 chili) avendo un aspetto bonario spesso accadeva che non solo la accarezzassero ma pure le prendessero la testa tra le mani strofinandola come se fosse una saponetta facendole sobbalzare le lunghe labbra.

Per fortuna la mia Kim, avendo ricevuto una corretta educazione, non si è mai dimostrata irritata da queste eccessive e pericolose coccole di cui, però, avrebbe fatto volentieri a meno. Meglio spiegare allora alcune cose nella speranza che queste persone così esuberanti verso i cani le leggano e si comportino di conseguenza. Prima regola: anche se il nostro è un istinto a cui non sappiamo resistere, è tassativo chiedere il permesso prima di accarezzare l’animale. Seconda regola: una volta ottenuto il consenso del padrone, avviciniamoci al cane non frontalmente ma di lato porgendogli il fianco sia se siamo in piedi che accovacciati evitando, se possibile, di guardarlo direttamente negli occhi. Terza regola: lasciarsi annusare mostrandogli il pugno rivolto verso il naso. La mano aperta con le dita che si muovono a portata di denti potrebbe ingolosirlo…

Quarta regola molto importante: mai accarezzare il cane improvvisamente sulla testa perché potrebbe spaventarsi e reagire, nella migliore delle ipotesi, con un ringhio. Molti cani possono anche interpretare questo gesto come un segnale di dominanza e in questo caso le conseguenze potrebbero essere serie e dolorose. Ecco che la domanda nasce quasi spontanea: ma allora i cani che reagiscono male alle carezze di uno sconosciuto sono inaffidabili e cattivi? Assolutamente no! Proviamo ad immaginare la nostra reazione se uno sconosciuto improvvisamente ci mettesse una mano sulla testa: «Mi hai messo le mani addosso adesso te la faccio pagare..e giù con un pugno»! Molto meglio allora indirizzare le nostre carezze dove il cane le gradisce e cioè dietro e attorno alle orecchie, sotto il mento, sulle spalle e sui fianchi.

Le reazioni dei cani a volte sono imprevedibili anche se del tutto normali. Gli animali hanno un loro codice di comportamento che dovremmo conoscere e di cui tener sempre conto. Uno degli errori più comuni di noi umani è infatti quello di credere che i nostri pelosi quadrupedi pensino, ragionino e si comportino come noi. Non è così. Rispettiamo le loro peculiarità.



Parma, 1 gennaio