Il dibattito sul nuovo stadio

Buongiorno direttore,

la risoluzione della “questione Tardini” per le conseguenze che comporta nel presente e in un futuro di ben 90 anni, merita un dibattito a più voci, necessita del parere di esperti, ma anche delle voci dei cittadini che dagli anni ’90 vivono in un quartiere stravolto.

Bisogna trovare - ma per trovare è necessario cercare con spirito di ascolto - una soluzione che vada bene per diversi soggetti, li elenco in ordine casuale: i tifosi, gli abitanti del quartiere, la città. Per questo il dibattito deve essere il più ampio possibile, l’Amministrazione comunale deve mettersi in ascolto di esperti e cittadini; impegnarsi per i prossimi 90 anni (tre generazioni) richiede tempo e ponderazione, la fretta è una grande nemica.

Mi associo caldamente all’appello fatto ai partiti in una lettera precedente, fra poco ci saranno le elezioni, noi cittadini elettori abbiamo il bisogno e il diritto di conoscere le posizioni chiare dei vari partiti su questioni così rilevanti per la città. Il voto si dà su impegni chiari e dichiarati prima delle elezioni, il voto non è una delega in bianco.

Senza il coraggio e la limpidezza delle proprie posizioni non si fa che dar vigore all’astensionismo, che sciaguratamente ha già raggiunto livelli più che preoccupanti, facciano in modo di non aumentarli ulteriormente.



Parma, 4 gennaio