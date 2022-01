Ricordiamoci l'anno scorso

Egregio direttore,

si ricorda ancora come abbiamo passato le feste lo scorso anno? Dal 19 al 23 dicembre eravamo in zona gialla, dal 24 al 27 in zona rossa, dal 28 al 30 in zona arancione, dal 31 dicembre al 3 gennaio di nuovo in zona rossa, il 4 gennaio in zona arancione, dal 5 al 6 di nuovo in zona rossa, dal 7 al all'8 zona gialla, e dal 9 di gennaio in poi in zona arancione.

All'epoca si parlava anche della zona gialla rafforzata, mentre la zona bianca pareva irraggiungibile. In zona arancione non si poteva bere il caffè seduti ai tavolini dei bar, però era possibile bere un caffè in modalità asporto, lontano dal bar. In zona gialla ci si poteva sedere ai tavolini dei bar per bere il caffè ma solo fino alle 18. Se invece in zona arancione si voleva degustare in casa propria un bel panino farcito ci si doveva misurare con l'asporto corto che a un anno di distanza non ho ancora ben capito in cosa consistesse la differenza con l'asporto normale. In zona rossa niente caffè però si poteva uscire per fare la spesa e comprarsi l'intimo, c'è gente che ha ancora i cassetti pieni.

Poi c'erano i famigerati codici Ateco, un vero e proprio incubo per chi aveva un'attività perché da quei codici dipendeva la loro sopravvivenza, ovvero se avevi o meno diritto ai ristori. Se poi in zona rossa avevi una determinata attività con codice Ateco si poteva tenere aperto ma niente ristori, peccato solo che non entrasse nessuno in quanto essendo zona rossa in pochi uscivano di casa. Alla sera poi bastava seguire i telegiornali, sempre che non ci fosse la solita conferenza stampa di Conte, a volte in orari improbabili con l'immancabile Casalino a far da gran cerimoniere per sapere il colore della propria regione all'indomani. Comunicazioni che di solito avvenivano in tarda serata, all'ultimo momento disponibile quasi come se si volesse di proposito generare stress e confusione nella persone e evitare loro un minimo di programmazione.

Il Governo di allora mise in piedi una fitta impalcatura di regole spesso ambigue e di complessa interpretazione, aggravate da ulteriori regole e norme delle Regioni. Comunicazioni e disposizioni che parevano fatte apposta per stangare i poveri cittadini. Un paese dalle leggi e decreti dubbi, di non facile comprensione e attuazione dove però essere sanzionati era molto facile. Finalmente soprattutto con l'arrivo dei vaccini, e con l'arrivo di Draghi la lunga edizione della Corrida, dilettanti allo sbaraglio, è volta finalmente al termine.