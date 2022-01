Nucleare, decidiamo da che parte stare

Caro direttore,

è giunto il momento in cui Mario Draghi dovrà scegliere da che parte stare, sul nucleare non si può mediare, o sì o no.

Il centrodestra unito torna all’attacco, anche alla luce del caro bollette che si abbatte su famiglie e imprese, con settori come la siderurgia, la ceramica e la carta che stanno sospendendo in alcuni casi la produzione per gli alti costi.

Si discute molto di quel che può succedere, vi è un asse Pd e 5stelle che frena, di fatto, lo sviluppo del Paese e gli italiani stanno pagando le bollette più care d’Europa.

Nel 2022 subiremo una stangata da 1.000 euro in più a famiglia, perché l’Italia, purtroppo, è un grande importatore di energia elettrica e questo ci rende vulnerabili alle oscillazione dei prezzi dovuti a svariati motivi ben noti.

Occorre pertanto un intervento immediato del governo con più miliardi a famiglie e imprese, investendo inoltre sul gas e sulla ricerca del nucleare pulito di ultima generazione.

I reattori nucleari attivi nel mondo sono ben 542, oltre 100 in Europa, 56 in Francia, 15 in Inghilterra, 5 in Spagna e tutti i Paesi più avanzati come Giappone, Corea, Usa, Cina stanno finanziando la ricerca sul nucleare di ultima generazione.

A fronte di tutto questo c’è il no ideologico di Letta, Conte e Di Maio.

Chi si oppone alle attuali centrali di ultima generazione ad alta sicurezza è di fatto assimilabile ai no vax che, pur non avendo nessun titolo in materia, continuano a pontificare contro i vaccini.

La Lega alza la voce: “Siamo intervenuti per fronteggiare l’emergenza, ma vogliamo che il problema sia risolto definitivamente; l’Italia deve dotarsi di fonti più stabili e meno care, riprendere la ricerca sul nucleare di ultima generazione, e puntare sul gas nazionale”.

Anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dichiara esplicitamente che il nucleare pulito e una fonte capace di dare un contributo alla transizione ecologica.

L’Italia non può far finta che il problema non esista, con il gas che rincara del 45% e l’elettricità del 55% .

Draghi deve ora decidere o col passato o col futuro.

Parma 9 gennaio