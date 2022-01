Booster agli invalidi L’Ausl risponde

Gentile direttore,

il signor Mauro Castellani, firmatario della nota «E il booster per gli invalidi?», il giorno prima della pubblicazione sul giornale, è stato contattato dagli operatori dell’Ausl per l’appuntamento della vaccinazione a domicilio della madre.

Con l’occasione, si precisa che la vaccinazione domiciliare viene assicurata agli assistiti fragili e intrasportabili, come tali certificati e segnalati all’Ausl dal medico di famiglia. Le équipe di vaccinatori del distretto di Parma operano su base di quartiere, in modo da accorpare giornalmente più casi possibili di cui è stata segnalata la necessità.