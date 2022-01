Umanità e dedizione al Maggiore

Gentile direttore,

in un momento storico tanto controverso rispetto ai compiti riconosciuti alla scienza e alla medicina,

desidero invece sottolineare la fortuna di incontrare specialisti che operano presso l’Ospedale Maggiore di Parma (ricercatori, medici, infermieri) tanto competenti e lungimiranti, quanto umani.

Il progetto di ricerca Peoplhe, per la lotta contro il tumore al polmone, a cui ho aderito volontariamente mi ha messo in contatto, con una velocità impensabile in tempi di pandemia, con dottori e professori di varie specialità che, lavorando in sinergia, sono intervenuti con estrema tempestività e hanno deciso il mio intervento chirurgico, fissato per la vigilia di Natale nel reparto di chirurgia toracica del nostro ospedale.

Ringrazio quanti hanno reso possibile la mia presa in carico, confermando l’importanza della prevenzione in ambito clinico: il professor Nicola Sverzellati, il professor Mario Silva e il dottor Pier Anselmo Mori. La mia sincera gratitudine va all’équipe tutta della Chirurgia toracica diretta dal professor Paolo Carbognani, in particolare ai dottori Giovanni Bocchialini e Sara Cattadori, che mi hanno preso in carico e operato, in collaborazione con altri chirurghi (professor Luca Ampollini e dottoressa Valeria Balestra) e anestesisti davvero eccezionali.

L’umanità e la dedizione di medici, infermieri e operatori di questo reparto sono state sorprendenti, un aiuto supplementare alla guarigione e vanno riconosciute come ulteriore merito a chi, in tempi particolarmente complessi e difficili, si occupa della nostra salute.

Parma, 15 gennaio