Quei camion fastidiosi

Gentile direttore,

vorrei porre all’attenzione il parcheggio selvaggio di 4 camion proprio a pochissimi metri e praticamente sotto le finestre di 2 condomini in via Ildebrando Pizzetti . I disagi dei residenti a parte l'inquinamento ambientale per i gas di scarico dato che stanno in moto più di 15 minuti quando arrivano, anche quello acustico specialmente nelle sere d'estate con le finestre aperte (arrivano alle 5,30 del pomeriggio e ripartono alle 4,45 del mattino) Mi sono informata e sembra che in questa zona sia vietata assolutamente la sosta ma permesso solo il transito. Immagino che i conducenti siano residenti in zona ma esistono ben 2 parcheggi scambiatori in via Emilia Est zona Pittarello e Esselunga via Traversetolo.

Abbiamo più volte sollecitato i camionisti a spegnere i motori con risposte del tipo «sì ma si rovinano le cinghie» e altre risposte assurde ed anche che essendo euro 6 non inquinano. Altre volte abbiamo chiesto di alternare eventualmente la sosta nel parcheggio di fronte che è più distante dalle case... senza essere ascoltati. Ritengo che la polizia municipale debba passare e multare per disabituare questa sosta abusiva e altamente inquinante. La nostra prossima richiesta (aspettiamo che cambi la giunta) sarà la richiesta di chiudere il cancello dell'area cani alle 10 di sera con riapertura alle 2 del mattino come succede anche nel parco di via Quarta e di via San Bruno o in alternativa di esporre un cartello con gli orari di apertura e chiusura dato che è a meno di 3 metri dalle case e quindi irregolare.



Angela Vasini Miodini

Parma, 20 gennaio