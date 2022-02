Il writer no vax? Un'offesa alla memoria

Gentile direttore,

vedo sulla Gazzetta di oggi con grande stupore, la foto della scritta apparsa sui tendoni di accesso dell'ospedale Maggiore che cita testuali parole: il vax uccide il governo nazista sa! Questo atto vandalico che definirei vergognoso, al limite della ragione umana e del buon senso, evidenzia una visione del problema covid/pandemia, assolutamente distorto.

Vorrei chiedere all'autore di questo «capolavoro», naturalmente ironicamente parlando, come gli può venire l'idea di paragonare questo governo che definisce nazista, all'epoca nazista vera e propria. Forse questo writer, non conosce bene la storia, non conosce il vissuto delle persone che a causa delle scelte criminali del fascismo e del nazismo furono costrette a subire, la follia collettiva di questi pazzi che avevano generato questo disumano piano di distruzione.

Subirono la deportazione, l'umiliazione, per essere poi barbaramente uccise perchè non considerate degne di vivere in nome di una ideologia politica razzista, violenta e totalitaria. Tutto ciò è una grande offese alla memoria di milioni di uomini, donne e bambini. Se questi no vax vedono complottismo ovunque, che restino a casa e non vadano in giro per il mondo a danneggiare gli altri.

Emanuela Quartaroli

Parma, 31 gennaio