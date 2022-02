Che impresa trovare un taxi

Egregio direttore,

al numero 0521/252562 (radiotaxi) risponde sempre la voce, credo registrata, che dice: «L'operatore è momentaneamente impegnato e risponderà appena possibile. Riprovare più tardi».

Tengo a precisare che a Parma vi è un totale di 78 taxi di cui 12 dedicati al turno di notte.

La mia destinazione era Bologna, per poi in aereo arrivare a Madrid. Riprovo più tardi come consigliatomi e per ben sei (6) volte, ma la risposta è sempre la stessa: non vi sono auto disponibili, riprovare più tardi.

Ero chiaramente in anticipo (voli internazionali) ma inizia a prendermi una certa ansia, se perdo il treno è molto facile che perda anche l'aereo.

Analoga situazione si è verificata stamani sempre con il cuore in gola. Il gentile taxista mi informa che esiste il modo di prenotare il taxi anticipatamente: mai saputo e nessuno mi ha mai informato e non è scritto da nessuna parte.

Ferrante Prati

Parma, 1 febbraio