Assistenza e umanità

Caro direttore,

vorrei ringraziare il personale medico e infermieristico del Day Hospital e della Degenza dell'Oncologia medica di Parma, in particolare la dott.ssa Francesca Pucci e il dottor Vittorio Franciosi per l'assistenza offerta a mia madre Edda Farini durante le terapie e il suo successivo ricovero. Ringrazio anche il direttore del Centro di cure palliative delle Piccole Figlie, il dott. Massimo Damini e la coordinatrice del personale infermieristico Piera Tobanelli per la cura, l'attenzione umana e la flessibilità con cui ci hanno permesso di confortare la mamma con la nostra presenza nonostante la difficoltà del periodo. Come ha detto Papa Francesco, le cure palliative sono espressione dell'attitudine propriamente umana a prendersi cura gli uni degli altri, specialmente di chi soffre.

Parma, 11 febbraio