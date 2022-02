Ma la città sta a cuore agli amministratori?

Egregio direttore, sono un papà "un po'" allarmato, non voglio drammatizzare gli eventi che stanno succedendo a cadenza quasi giornaliera nella città di Parma (credo, anzi ne sono sicuro, che "ancora" sia tutto sotto controllo), ma io non perderei più tempo e cercherei di porre un freno. Mi spiego meglio. Aggressioni e molestie sessuali sono all'ordine del giorno. Mia figlia Arianna, che studia all'università, mi tiene informato tutti i giorni su quello che succede e, credetemi, non è un bel sentire. Ovviamente il problema è in tutte le città, italiane ed estere, e non è facile da risolvere. Essendo mia figlia una studentessa fuori sede (calabrese, precisamente di Rossano), potete ben capire lo stato d'animo di noi genitori che viviamo lontani, non siamo tranquilli. Scegliere Parma come università è stato facile, avete una città stupenda, accogliente, organizzata, ci siamo innamorati fin da subito. Spero che resti tale, anche se so che non sarà facile.

Ho letto che in Comune, l'altro giorno, si è " parlato" di questi ultimi eventi ma, come al solito, essendo l'italiano un popolo litigioso e perennemente in campagna elettorale, è finito tutto in bagarre. A parte gli slogan, come si vuole cercare di porvi rimedio? Sicuramente non si può mettere un poliziotto o una telecamera ogni metro, ma qualcosa bisognerà pur fare.

So che a voi del giornale e a chi la abita sta a cuore la vostra e la "nostra" città, ma la mia domanda è se sta a cuore anche agli amministratori. Si sa, purtroppo, spesso, chi ci governa è distante anni luce dalla vita reale, da quello che la popolazione vuole veramente, la politica, insomma, non sta al passo, questo, in ogni dove. Spero vi facciate portavoce, che pubblichiate questo mio sfogo e che si faccia qualcosa.

Rossano (CS), 24 febbraio