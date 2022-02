Mancanza di medici a Borgotaro

Gentile direttore,

chiediamo spazio per dare riscontro alla signora Mariani, firmataria della lettera «Borgotaro dimenticato» dello scorso 17 febbraio. La mancanza di medici, in questo caso di specialisti oculisti, ha creato alcuni disservizi, ma questa mancanza non è imputabile agli amministratori o all’Azienda sanitaria, bensì ad un sistema formativo nazionale che da anni non sta al passo con le necessità dei territori. Visti i consistenti investimenti effettuati anche di recente, non troviamo che all’Ospedale di Borgotaro o nel Distretto Valli Taro e Ceno vi siano dei ridimensionamenti di attività. Solo per alcune di queste, considerando la mancanza di alcune figure professionali a livello nazionale, il servizio sanitario sta vivendo una fase di rimodulazione, maggiormente avvertita nei territori periferici.

Nel Distretto Valli Taro e Ceno l’ambulatorio oculistico è attualmente attivo a Fornovo, a Bedonia e a Bardi. Per aumentare le disponibilità, tra il 2016 ed il 2021, sono state ripetutamente attivate le necessarie procedure per reperire professionisti disponibili, alcune delle quali non hanno avuto risposta, mentre in altri casi i professionisti hanno poi chiesto una riduzione delle ore o hanno terminato l’incarico.

All’ambulatorio di Borgotaro, dopo la prematura ed improvvisa scomparsa dell’unica specialista, non è stato possibile reperire alcun altro medico. Nel mese di marzo, è già predisposta la procedura per ricercare nuove disponibilità per venticinque ore settimanali per il territorio del Distretto ed è stata anche richiesta la collaborazione di altre Aziende sanitarie. Si assicura il nostro massimo impegno per cercare di risolvere le problematiche segnalate, a garanzia del mantenimento dei servizi nella montagna.



Davide Riccoboni

Presidente Comitato di Distretto Valli Taro e Ceno

Giovanni Gelmini

Direttore del Distretto Valli Taro e Ceno

Ausl di Parma

Parma, 25 febbraio