Ospedale, le esigenze dei disabili

Signor direttore,

desidero esprimerle il mio grande disappunto e rammarico nel constatare come ancora al giorno d'oggi le categorie che la società dovrebbe proteggere siano messe da parte e, quanto alle loro esigenze, considerate invisibili. Mi sono recata con mio babbo di 93 anni, disabile, all'Ospedale Maggiore per una visita geriatrica. Sono stata avvisata che l'ambulatorio era stato spostato al padiglione 26. Tenga presente che per avere un appuntamento con urgenza breve abbiamo dovuto aspettare ben 4 mesi. Ma oltre a questo, mai avrei pensato di constatare coi miei occhi così tanta trascuratezza e noncuranza verso chi, su una sedia a rotelle e con una età più che avanzata, deve affrontare, per raggiungere l'ambulatorio situato al primo piano, un percorso dedicato ai disabili, più che sconnesso e pieno di buche. Ma fosse solo un problema di pavimentazione. Per raggiungere l'ambulatorio abbiamo dovuto ovviamente servirci dell'ascensore che più che ascensore sembrava essere un montacarichi super obsoleto con le porte interne tutte sgangherate e fatiscenti, tant' è che per poterne fruire abbiamo dovuto aspettare oltre 20 minuti dopo aver premuto inutilmente il pulsante di chiamata senza alcun esito e dopo che finalmente due persone lo hanno utilizzato per scendere al piano terra. Se non fossero scese quelle due persone dagli ambulatori probabilmente avremmo dovuto aspettare ancor più tempo. Nell'attesa ho telefonato al centralino dell'Ospedale perché avvisasse chi di dovere dell'accaduto. L'ascensore non poteva essere utilizzato se non in presenza di un accompagnatore poiché la prima porta si apre verso l'esterno ed è una porta a molla per cui per poter aprire la seconda scorrevole è necessario tenerla aperta! La porta scorrevole risulta poco scorrevole e se non ben chiusa, ovviamente impedisce il funzionamento dell'ascensore (ecco il perché della lunga attesa, probabilmente chi lo aveva utilizzato in precedenza non aveva ben chiuso la porta scorrevole).



Io capisco e giustifico appieno che in tempi di pandemia interi reparti debbano essere dedicati ai pazienti affetti da covid e quindi l'amministrazione sia costretta a dover adottare queste decisioni, ma non riesco a capacitarmi della scelta di allocare gli ambulatori di geriatria in ambienti praticamente inaccessibili ed impraticabili per chi è anziano e disabile. Possibile che proprio la sanità non tenga conto delle esigenze dei più deboli? Possibile che nell'intero comparto ospedaliero non esistano ambulatori fruibili da persone che hanno difficoltà nella deambulazione o che addirittura sono incapaci di deambulare? Non rispettare gli anziani e le loro esigenze ritenerli invisibili è segno di inciviltà. Ringrazio comunque il personale del reparto ed in particolare la dottoressa Modugno per la competenza, attenzione gentilezza e delicatezza con cui ha accolto e visitato mio padre.



Laura Faveri

Vicofertile, 25 febbraio