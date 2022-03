Discarica a cielo aperto

Gentile direttore,

scrivo dopo aver letto la lettera di Ferdinando Gradella, al quale mi associo completamente, per quanto riguarda le considerazioni e le critiche a quegli incivili che lasciano rifiuti sparsi in alcune zone del quartiere Pablo.

Detto questo, muovo anch'io una critica all'amministrazione che negli ultimi anni ha lasciato diventare Parma una città sporca.

Esempio lampante del sopracitato atteggiamento da parte del Comune, è stato l'intervento encomiabile di alcuni volontari, che hanno ripulito, da cima a fondo, il fosso che costeggia la complanare che dalla rotatoria di via Baganzola, zona Fiere, porta verso l'autostrada, fino alla rotatoria di via Moletolo.

Abito in zona e spesso passo proprio su questo tratto di strada come allenamento correndo;

Dentro quel fosso per circa mezzo chilometro, c'era di tutto... pneumatici, bidoni di plastica, rifiuti vari e anche un televisore...

Proprio sulle strade di accesso alla città ci dovrebbe essere maggior attenzione al decoro e questi panorami non sono certo un bel biglietto da visita.



Parma, 22 febbraio